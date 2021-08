Was bringen die Filmfestspiele Venedig 2021?

Vielen gilt es als das schönste Filmfestival der Welt: Die Filmbiennale in Venedig. Dieses Jahr konkurrieren ab dem 1. September 21 Filme um den Preis des Goldenen Löwen. Das Programm ist gespickt mit großen Namen des Films, will aber auch Seismograph sein für das, was sich weltweit im Film gerade verändert.

Eröffnen wird das Festival ein Stammgast: Pedro Almodóvar. Erst 2019 war er hier in der Hafenstadt mit dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Sein aktueller Film, "Madres Paralelas" wird das Festival eröffnen. Er erzählt von zwei Single-Müttern, beide ungewollt schwanger, die sich zufällig im Krankenhaus treffen. Die eine freut sich, die andere ist traumatisiert. Ein typisch almodóvarsches Drama über Mütter, Zugehörigkeit und Wahrheit mit Penélope Cruz in der Hauptrolle.

Erster Film für Regisseur nach russischer Gefangenschaft

Die Schauspielerin Maggie Gyllenhaal ("The Dark Knight") tritt diesmal nicht vor, sondern hinter der Kamera an. "The Lost Daughter" heißt ihr Regiedebüt, das auf einem Roman von Elena Ferrante basiert. Auch hier steht eine Mutterfigur im Vordergrund. Und auch Oscarpreisträger Paolo Sorrentino (La Grande Bellezza) widmet seinen neuen Film "È stata la mano di Dio" (Es war die Hand Gottes) seinen Eltern. Diese starben zu jener Zeit, als ein gewisser Diego Maradonna als Starspieler des SSC Neapel die Stadt verzauberte und der junge Sorrentino im Stadion saß.

Abseits des Wettbewerbs will das Festival einen Blick auf das internationale Kino werfen. 19 Filme laufen in der Reihe "Orrizonti". Filme von Litauen bis Mexiko, aus Jordanien, Indien, Japan. Ein besonderes Highlight dürfte dabei der neue Film von Oleh Sentsov werden. Trotz internationaler Proteste saß der ukrainische Filmemacher und Kremlkritiker über fünf Jahre in Russland in Haft. "Nosorih" (Nashorn) ist der erste Film seit seiner Freilassung 2019.

Juryvorsitzender ist dieses Jahr der koreanische Filmemacher Bong Joon-ho, dessen Film "Parasite" 2019 die goldene Palme in Cannes gewonnen hatte. Die Filmfestspiele dauern bis zum 11. September an.