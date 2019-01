Was brauchen Menschen nach traumatischen Erlebnissen?

Wenn Familienmitglieder plötzlich sterben, wenn Schwerverletzte nach einem Unfall auf einen Arzt warten müssen oder Augenzeugen nach einem Terroranschlag Hilfe bei der Verarbeitung traumatischer Bilder brauchen - in all diesen Fällen werden Notfallseelsorger gerufen.

Situationen zusammen aushalten

Justus Münster versucht zu signalisieren: Ich bin für dich da und halte die Situation mit dir aus. Manchmal brauche es nicht viel: "Das kann das Reichen eines Glases Wasser sein, oder einfach rausgehen, die Beine vertreten und ins Gespräch kommen." Dabei wollen die Notfallseelsorger nicht zu aufdringlich sein. "Menschen, die von einem Unglücksfall betroffen sind, spüren selbst, was sie in der Situation brauchen – und das verstärken wir."

Notfallseelsorger werden von Rettungsdiensten, der Polizei oder der Feuerwehr alarmiert. Als evangelischer Pfarrer sieht Justus Münster seine Aufgabe darin, für seine Nächsten da zu sein. "Das heißt nicht, dass ich den Glauben sehr offen vor mir hertrage. Das heißt, dass ich auf meine christlichen Kompetenzen ansprechbar bin, dass ich Angehörigen anbieten kann, am Verstorbenen eine Aussegnung zu machen, eine Andacht zu halten, einen Psalm zu beten."

Einsatz nach Terroranschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt

Als Anis Amri am 19. Dezember 2016 mit einem Sattelschlepper in den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz raste und dabei 11 Menschen tötete und mehr als 50 weitere verletzte, dauerte es nur eine Stund, bis Justus Münster und 20 seiner Kollegen vor Ort waren. "Wir versuchen uns in solchen Fällen nahtlos in die Einsatzstruktur von Feuerwehr und Polizei einzufügen, um in das Chaos nicht noch mehr Unruhe hinein zu bringen."

Über 60 Menschen haben die Notfallseelsorger an diesem Abend betreut: Angehörige und Augenzeugen. "Es waren auch Ersthelfer dabei, die in den ersten Momenten geholfen haben und sich dann auch nicht von der Stelle entfernen konnten, weil sie da noch zu sehr verhaftet waren. Wir haben mit ihnen darüber gesprochen, welche Perspektive sie in den nächsten Stunde oder am nächsten Tag für sich haben, um loslassen zu können."

Justus Münster war am 21. Januar 2019 zu Gast in Theo.Logik auf Bayern 2.