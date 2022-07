Warum Wolfgang Huber eine Ethik der Digitalisierung anmahnt

Kritik an der These vom "Homo Deus"

Was eine Verantwortungsethik mit Blick auf die Digitalisierung eröffnen kann, erwägt Wolfgang Huber am Beispiel verschiedener viel diskutierter Themenfelder: Hier der Umgang mit Daten, die wir Tag für Tag ohne Bedenken im Netz und auf den verschiedenen Plattformen hinterlassen. Da der Hass im Digitalen und die noch immer ausstehende klare rechtliche Verfolgung dessen.

Entschieden kritisch äußert sich Huber auch zu den Thesen, die der Historiker Yuval Noah Harari unter anderem in seinem Buch "Homo Deus" entworfen hat: die Vorstellung, der Mensch erreiche im Zuge der technologischen Innovation eine neue Evolutionsstufe – und werde eben auf eine gewisse Weise selbst göttlich. Die intensive Kritik zielt auch auf die sozialen Folgen.

"Was am Ende herauskommt", so Wolfgang Huber, "ist eine Minderheit einer Sonderstellung der Menschen, denen es gelingt, diese Fortschritte, die technologisch ermöglicht werden, zu ihrem eigenen Vorteil einzusetzen, mit welcher Veränderung ihrer Lebenssituation auch immer – aber es ganz klar eine Mehrheit der bisherigen Menschheit gibt, die davon nicht profitieren wird. Und diese Spaltung der Menschheit finde ich als Zukunftsvision vollkommen verheerend."

Die Würde des Menschen im Zentrum

Der Essay bewegt sich wach zwischen den großen Lagern in der Diskussion über die Digitalisierung – hier Euphorie, dort Apokalypse. Als evangelischer Theologe schreibt Wolfgang Huber erwartungsgemäß auch in dieser Position, aber eben nicht nur – sein Buch ist keine Predigt (wenn auch manchmal ein Leitartikel).

Ein zweiter zentraler Begriff für ihn ist der der Würde des Menschen. Sie sollte im Zentrum der technologischen Veränderungen stehen – so wie das auch in der 2016 erstmals veröffentlichten Charta für die digitalen Grundrechte der Europäischen Union formuliert wurde, entworfen von Journalisten, Schriftstellern und Wissenschaftlern. Das festzuhalten bedeutet nicht, die Digitalisierung zu verteufeln. Sie hat immer auch ein aufklärerisches Potenzial.

"Wir können an jedem Ort der Erde wissen, wo Grausamkeiten passieren und können von daher überlegen, was dagegen getan werden kann", so der Theologe und Publizist. "Wir können aber auf Dauer nicht davon reden, dass wir in einer Epoche leben, in der die elementaren Menschenrechte, die elementare Menschenwürde geachtet wird, wenn wir im Bereich des Netzes die Verachtung und die Hassreden weiter so wuchern lassen, wie das gegenwärtig der Fall ist."