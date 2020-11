Warum wir uns gar nicht so sehr vom Tier unterscheiden

"Der Mensch ist das einzige Wesen, das im Fliegen eine warme Mahlzeit einnehmen kann." An dieser Einschätzung Loriots zweifelt niemand. Andere Aussagen über das Wesen des Menschen und vor allem über das, das ihn vom Tier unterscheidet, sind weniger unumstößlich: So galt etwa lange die These, der Mensch sei das einzige Wesen, das Werkzeuge gebrauchen und vor allem auch herstellen könne. Doch der Werkzeuggebrauch gilt schon länger nicht mehr als Alleinstellungsmerkmal das Menschen. Die Abgrenzung zum Tier wird damit immer schwieriger. Das jahrhundertealte Selbstverständnis des Menschen als Ausnahmeerscheinung gerät ins Wanken – und nicht jeder hört das gern.

Der Mensch ist eine Tierart

So berichtet der Biologe Peter-René Becker, dass er immer noch böse Blicke erntet, wenn er geradeheraus sagt, dass der Mensch eine Tierart ist: "Obwohl wir in breiten Kreisen die Evolution akzeptiert haben und wissen, dass wir tierische Vorfahren hatten, aber wenn man das so formuliert, dann gucken mich manche immer noch grimmig an."

Auf 200 Seiten beschreibt Becker in seinem neuen Buch "Wie Tiere hämmern, bohren, streichen: Werkzeuggebrauch bei Tieren", wie sich Tiere die Dinge um sich herum zunutze machen: Da wird gehämmert, gestochert, gefegt, geworfen, gebohrt, geködert, eingeklemmt, geschossen und gewischt, dass einem die Augen übergehen. Lippfische etwa stoßen Seeigel um, packen sie an der weichen Mundseite, schwimmen zu einem Stein und zerschlagen sie auf diesem natürlichen Amboss. Kapkrähen wurden beobachtet, wie sie Steine auf ein Nest voller Straußeneier abwerfen und die Eier so öffnen konnten. Schimpansen nutzen Stöckchen, um nach Termiten zu angeln, in Honig zu stochern oder auch um die Tiefe eines Gewässers auszuloten. Um Nüsse zu öffnen tragen sie bis zu 2,6 Kilogramm schwere Hammersteine zu einem mehrere Hundert Meter entfernt gelegenen geeigneten Amboss. Manche legten auch erst einen Keil unter den Amboss, damit er grade war und die Nüsse nicht davonrollten. Denn: Tiere können Werkzeug auch herstellen: Manche Krähen etwa können Draht zu einem Haken biegen.