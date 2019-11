Warum wir Radikale und Extremisten unterscheiden sollten

Was ist radikal, was ist extrem? Im täglichen Sprachgebrauch verwenden wir diese Begriffe weitgehend synonym und meinen damit, zumindest wenn es um Politik geht, nichts Gutes. Doch davon soll erst etwas später die Rede sein. Es ist nämlich erstaunlich, wie unterschiedlich wir die Begriffe in anderen Zusammenhängen verwenden – abseits der Politik sind wir durchaus voller Bewunderung für das Radikale und das Extreme.

Von Extremsportlern und radikalen Künstlern

Radikal wird vom Lateinischen "Radix", die Wurzel, abgeleitet. "Extremum", ebenfalls aus dem Lateinischen, bedeutet das Ende, die Grenze, das Äußerste. Springt ein Sportler von den äußersten Grenzen der irdischen Atmosphäre aus einem Ballon herab, ist dies Extremsport im buchstäblichsten Sinn. Sicher mag diese Leistung nicht jedermann gleich beeindrucken. Es mag sogar Stimmen geben, die den Sinn dieses ganzen Unterfangens in Frage stellen. Dass es sich aber um eine Angelegenheit extremster Art gehandelt hat, wird niemand in Frage stellen.

Aber lassen wir den Extremsport hinter uns und wenden wir uns der Radikalität zu: Im Kulturbetrieb unserer Tage ist Radikalität eindeutig positiv konnotiert. Ein radikaler Künstler geht keine Kompromisse ein, er verbiegt sich nicht unter den Anforderungen des Marktes, sondern bringt das zum Ausdruck, was sein künstlerisches Gewissen von ihm verlangt.

Roger Willemsen stellte 2008, anlässlich einer Lesung mit Charlotte Roche und Claus Peymann unter dem Titel "RADIKAL", allerdings fest: "Mir schien es so, als sei dieses Radikale etwas Unzeitgemäßes. Denn die politische Korrektheit hat Aussagen, die den Anspruch des Radikalen für sich einnehmen können, weitgehend marginalisiert. Man hat das Gefühl, dass das Wohlverhalten, auch das mentale Wohlverhalten, auch das ideologische, weitgehend dominant geworden sind. Und dann guckt man in die Literaturgeschichte und guckt in die Geschichte radikaler Texte und sieht, dass eigentlich in der Literaturgeschichte, wie Alexander Kluge mal gesagt hat, das überlebt, was in irgendeiner Weise radikal ist."

Heute noch extrem, morgen schon normal

Radikal im kulturellen Zusammenhang meint also das Formensprengende, Unkonventionelle, dem Wohlverhalten Zuwiderlaufende. Was extrem oder radikal erscheint, unterliegt dabei einem steten Wandel. Als 1949 das Grundgesetz in Kraft trat und in Artikel 3 verkündete: "Männer und Frauen sind gleichberechtigt", hatte das weniger den Charakter einer Tatsachenfeststellung als den einer radikalen Forderung. Es dauerte noch 13 Jahre, bis man aus diesem Satz die konkrete Schlussfolgerung ableitete, Frauen sollten auch selbständig ein Konto eröffnen dürfen.