Warum wir neu über Zeit nachdenken müssen

Schnell soll alles gehen, und möglichst sofort erledigt sein. Wir Menschen des 21. Jahrhunderts sind getrieben von einem Zeitmanagement, dem kaum jemand entkommt. Und so leben die allermeisten mit dem Gefühl, ständig hinterher zu sein. Bestsellerautorin Teresa Bücker ist schon länger der Überzeugung, das sollte mal jemand hinterfragen: "Das ist ein strukturelles Problem und lässt sich mit individuellem Zeitmanagement nicht verbessern."

Ungeduscht ins Büro?

Gegen den Zeitmangel und den Alltagsstress helfen weder To-Do-Listen noch Selbstoptimierung. Denn die Logik, in der wir die Erwerbsarbeit messen und berechnen, ist auch die dominante Zeitlogik. Eine Logik, in der ein spielendes Kind oder eine trauernde Freundin keinen Platz haben. Eine demente Mutter, die in ganz eigenen Zeitsphären unterwegs ist, schon gar nicht.

"Ich plädiere dafür", so Teresa Bücker, "dass wir anders mit Begriffen über die Zeit operieren und uns damit ins Bewusstsein rufen, das nicht alles neben der Erwerbsarbeitszeit Freizeit ist, sondern ganz stark eingenommen wird von Dingen, die man nicht mal eben liegen lassen kann. Wenn man im Büro arbeitet, kann man sich morgens zum Beispiel nicht aussuchen, dusche ich jetzt oder nicht, weil es eben bestimmte soziale Normen gibt."

Familie und 40-Stunden-Woche passen nicht zusammen

Gibt es nicht längst Kinderbetreuung und Ganztagesklassen, Teilzeitstellen und den Trend zu kürzeren Arbeitszeiten? Das schon, aber das ist eben nur ein Teil der Wahrheit. Tatsächlich arbeiten Mütter heute viel mehr als noch vor 50 Jahren, und trotzdem haben die Väter deshalb ihre Arbeitszeit nicht reduziert, sagt Teresa Bücker: "Deswegen ist das vorherrschende Modell in Deutschland nach wie vor, dass in heterosexuellen Beziehungen typischerweise der Vater Vollzeit arbeitet und die Mutter Teilzeit. Das heißt, wirkliche Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern wird mit der 40-Stunden-Woche und Vollzeit für alle nicht möglich sein. Denn die Bedürfnisse von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen passen einfach nicht zur 40-Stunden-Woche."

Wie wir arbeiten, schadet uns

Wird also alles gut, wenn alle nur noch Teilzeit arbeiten, die Vier-Tage-Woche für alle kommt? Es wäre ein erster Schritt, sagt die erfolgreiche Bloggerin, aber weitere müssten folgen. Zum Beispiel: Mehr Zeit für einzelne Aufgaben. "Das ist einer der großen Gründe, warum Pflegefachkräfte die Berufe verlassen und nicht zurückkommen: Weil sie mehr Personal für ihre Aufgaben fordern. Also mehr Zeit pro Person. Es hängt nicht nur an den Löhnen, sondern ganz oft auch an der zeitlichen Überforderung."

Wenn Millionen von Menschen in der Arbeit unzufrieden sind, sich überfordert fühlen, mehr Zeit haben möchten für das, was zu erledigen ist – warum hat sich das noch nicht verändert? "Davon profitieren einige wenige, die mit den Unternehmen die großen Gewinne machen und die Renditen einstreichen", so Teresa Bücker. "Aber die derzeitige Arbeitskultur, die Zeitkultur ganz besonders unter den Erwerbstätigen, zum Beispiel etwa Schichtarbeit, tut ganz vielen Menschen überhaupt nicht gut, weil sie gesundheitsschädigend ist und weil sie sich sehr stark auf soziale Kontakte auswirkt."

Die Lösung: Mehr Vielfalt

Es ist also höchste Zeit für eine neue Zeitstruktur. Doch die wird es nur geben mit einer neuen Zeitpolitik auf allen Ebenen. "Ich würde gerne vielmehr Abende mit Freundinnen und Freunden verbringen", erzählt Teresa Bücker. "Und ich hätte gerne Zeit für mehr politisches Engagement. Ich wünsche mir eine größere Zeit-Vielfalt!"

Teresa Bücker: "Alle_Zeit. Eine Frage von Macht und Freiheit" ist bei Ullstein erschienen, 400 Seiten, 21,99 Euro.