Warum wir immer noch im Kolonialismus feststecken

"Überleben ist die Mutter der Superkräfte", singt der Rapper Eric 1key aus Ruanda. Spätestens da nimmt das Festival Fahrt auf, denn jetzt können die Zuschauer Fragen schicken. Wie er mit Vorurteilen umgehe, will jemand von Eric 1key wissen. "Frustration feuert uns an. Wir wachsen mit Komplexen auf. Wenn ich in Ruanda pünktlich zu einem Treffen komme, heißt es oh, er ist ein Whitey. Kigali ist so eine schöne Stadt, sie muss immer mit anderen Städten in Europa verglichen werden. Dann heißt es: Hier sieht es aus wie in Genf. Warum können wir nicht einfach die sein, die wir sind?!"

Wird der Diskurs vom Westen dominiert?

Das Internet, das diesen Austausch möglich macht, spiegelt gleichzeitig die alten Machtverhältnisse. 54 Prozent der Beiträge im weltweiten Netz sind in Englisch. Für indigene Sprachen gibt es oftmals nicht einmal Übersetzungsprogramme. In den nächsten Tagen wird es auch um die Restitution von Kulturgütern gehen und um die Rolle westlicher Institutionen, die Gefahr laufen, den Diskurs zu dominieren. Das gilt auch für das Goethe-Institut, sagt Johannes Ebert. "Wir haben zum Beispiel ein großes Projekt gehabt in Kamerun, wo Künstlerinnen und Künstler aus den fünf ehemaligen Kolonien künstlerische Projekte dargestellt haben, die den Kolonialismus Deutschlands reflektieren. Und da sind wir als Institution komplett zurückgetreten. Es ist ein wichtiges Zeichen des internationalen Kulturaustauschs, dass wir da eher zurückhaltend und als Plattform agieren."

Natürlich hat das digitale Format seine Grenzen. Aber der Charme von Latitude liegt darin, dass sich kluge Köpfe aus allen Teilen der Welt begegnen. Und wer nicht mehr sitzen kann, darf eine Runde turnen.

"Latitude – Machtverhältnisse neu denken": Das digitale Festival des Goethe-Instituts läuft noch bis 6. Juni im Internet unter: www.goethe.de/latitude-festival