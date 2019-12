Warum wir wieder Lust auf Masken haben

Zu jeder Maske gehört eine fiktive Figur

"Mich interessiert schon das Geheimnisvolle an einer Maske. Es ist so, dass sie einem zum einen natürlich Schutz bietet, also deine Identität verbirgt, zum anderen kannst du mit einer Maske was ausdrücken, was unmittelbar passiert, beim Aufsetzen der Maske. Das finde ich spannend, das ist eine Verwandlung und die Person wird sofort jemand anderes", sagt Shoshtary. Eine der Masken von Carina Shoshtary könnte einer Unterwasserkönigin gehören: Hunderte kleiner Glimmerstückchen erinnern an Fischschuppen, am Rand wachsen kleine Flossen. Es ist die Maske des Orakels. Masken sind für die Künstlerin immer nur ein Teil des Werks: Zu jeder Maske gehört eine fiktive Figur, ein Charakter, für den sie auch Schmuck entwirft und ein eigenes Musikstück komponiert.

Masken schützen vor dem Gesehen werden. Genau diese Möglichkeit Gesehen zu werden, galt bisher als großes demokratisches Versprechen des Internets. Und jetzt verstecken sich die Leute? Nicht ganz: Sie posten immer noch ein Foto von sich - mit Maske. Dahinter steckt keine Lüge, sondern eine Wahrheit: Wer eine Maske trägt, tut wenigstens nicht so als zeige er sein wahres Gesicht. Er verweist vielmehr darauf, dass ja ohnehin alle stets eine Maske aufhaben und mal in die eine, mal in die andere Rolle schlüpfen.