Warum wir gerade auf so viele neue Alben warten müssen

Eigentlich sollte 2020 ein großes Musikjahr werden: Mit dem 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven, zahlreichen Festivals, Konzerten und Albumveröffentlichungen namhafter Künstler. Angesichts der Covid19-Pandemie sieht die Realität allerdings anders aus: Sämtliche Veranstaltungen sind abgesagt und viele bekannte Gruppen wie Solo-Interpreten haben ihr Werk auf unbestimmte Zeit verschoben.

Jehnny Beth von der britisch-französischen Band Savages gehört zu den Musikern, die ihre Alben in Zeiten der Coronavirus-Pandemie erstmal nicht herausbringen. "Es ist eine merkwürdige Zeit – gerade, um ein Album zu veröffentlichen. Aber alle Künstler sitzen ja im selben Boot – also muss ich da mitspielen", so Sängerin Jehnny Beth. In ihrem Fall zumindest eine Verschiebung mit Ankündigung – in den meisten aber geradezu klammheimlich, ohne Erklärung, ohne neuen Termin. Veröffentlichungen von Depeche Mode, Kings Of Leon, den Dixie Chicks, Alicia Keys oder Alanis Morissette verschwinden spurlos vom Radar. Die zuständigen Plattenfirmen mauern – und geben sich auf Nachfrage betont schnippisch: "Wir sehen keinen Bedarf dazu, uns zu äußern."

Strategie: Einfach aussitzen

Dahinter steckt der wenig originelle Ansatz, einfach das Ende der Krise abzuwarten. Keine gute Idee – findet auch Michael Borwitzky, Label-Manager von Cooking Vinyl Deutschland: "Ein Aussitzen ist, glaube ich, fatal, weil Stillstand nie gut sein kann."

Auch Borwitzkys Label hat geplante Neuerscheinungen von Suzanne Vega oder den Psychedelic Furs verschoben – allerdings nur bis zum Sommer, mit exakten Terminen und in der Hoffnung, dann bessere Marktbedingungen vorzufinden. Momentan sind weder Interview-Reisen, Senderbesuche noch TV-Auftritte möglich. Einige Musikfachzeitschriften erscheinen wegen finanzieller Engpässe verspätet oder gar nicht, und der Verkauf von CDs oder LPs gestaltet sich laut Borwitzky als schwierig: "Der Handel ist momentan sehr, sehr schwer zu bestücken. Natürlich gibt es Online-Händler, aber auch bei denen ist es aktuell nicht so einfach, und es gibt natürlich Corona-bedingte Schließungen von Produktionsstätten, von Lagern, was das Ganze natürlich sehr, sehr schwer gestaltet."