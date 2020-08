Warum wir das Kitzeln nicht vergessen sollten

Der um eine Wortschöpfung nie verlegene Thomas Mann hat den Begriff des "Erkenntniskitzels" geprägt – ein solcher Erkenntniskitzel war es wohl, der den heuer gerade mit dem Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik ausgezeichneten Germanisten Christian Metz bei seiner voluminösen Untersuchung des Kitzels leitete.

Es seien, witzelt der Autor, ganz unterschiedliche Kitzelmomente, die da zusammenkommen. Es gebe zunächst einmal den Kitzel der Neugierde, also die gute, alte curiositas. Von ihr existiert die alte Vorstellung, derzufolge sie von einem Kitzelgefühl angetrieben werde. Von daher komme der Wille zum Wissen. Das sei die gute, alte Leidenschaft des Wissenschaftlers, der sich genau diesem Kitzelgefühl der Erkenntnis nicht mehr entziehen könne, weiß Metz.

Von der Biologie zur Literaturwissenschaft

Christian Metz ist Geistes- und Naturwissenschaftler, hat auch Biologe studiert. Ein Umstand, der ihm bei seinem Ansinnen, den Kitzel zu ergründen, zupass kam: Er habe, erinnert er sich, einmal für eine längere Zeit im Regenwald gelebt, in Ecuador. Hier sei ihm schlagartig aufgegangen – auch wenn es einige Zeit zurückliege –, dass wir Europäer eine ganz andere Hautkonstitution, eine vollkommen andere Empfindungskonstitution und damit eine andere Berührungskonstitution hätten als die indigenen Bevölkerungen im Amazonas-Gebiet.

Während Metz ständig in Insektenpanik war – er spürte die Krabbeltiere bereits, als sie noch gar nicht kitzelten –, da hätten die Einheimischen lässig abgewartet, sie höchstens weg geschnickt. Da sei ihm aufgegangen, dass es tatsächlich etwas gäbe, was es zu beobachten gilt, worüber man nachdenken sollte.

Die Literaturgeschichte durchforstet

Also las Christian Metz und fand Kitzel-Stellen en masse in der Literatur: von Hegels "Diebs-Mörders-Dichters-Kopf-Kitzel" bis hin zu Schillers "geilem Kitzel des Augenblicks". Um das Jahr 1800 herum war viel vom "Autorkitzel" die Rede – warum, dem geht Metz in seinem erhellenden Buch nach.

Endlich lernen wir, warum wir etwa bei der Lektüre von Kriminalromanen von "Nervenkitzel" sprechen: Deren Leser, so Metz, spürten etwas, das analog verlaufe zur Berührung des sanften Kitzels auf der Haut. Die Leser reagieren ebenfalls mit gesteigerter Gehirnaktivität, erhöhter Monoaminoxydase und Ausschüttung von Noradrenalin und Dopamin. Diese physiologisch erforschten Reaktionsmuster sind ein Beweis dafür, dass Bücher die Neurotransmitter triggern und unsere Nerven kitzeln können.

Ohne Kitzel geht es nicht – weder in der Literatur noch im Leben

Lektüre ist ein hochkörperliches Phänomen und Ereignis, weiß Metz. Deshalb, sagt er, hätten wir auch Metaphoriken wie von einem Buch eher ergriffen oder stark berührt zu sein. Das komme nicht von ungefähr, sondern davon, dass diese Metaphoriken des Lesens und seiner Wirkung wiederum zurückgekoppelt sind an reale Körpererfahrungen.

Ob es der "Lustkitzel" bei Elfriede Jelinek ist oder der "Lachkitzel" bei anderen Autoren – Metz erweist sich als äußerst kundiger Kitzel-Forscher. Ein anregendes Buch, gerade in körperkontakt-reduzierten Zeiten wie diesen.

"Kitzel. Genealogie einer menschlichen Empfindung" von Christian Metz, 513 Seiten, ist bei S. Fischer Wissenschaft erschienen.