Warum Walerij Fokin den Europäischen Theaterpreis bekommen hat

"We can pretend that Milo Rau is with us, but he is not. We can pretend that Kirill Serebrennikov is with us, but he is not."

Mit diesem kurzen, in englischer Sprache vorgetragenen Statement benannte der polnische Regisseur Jan Klata die zwei eigentlich Wichtigen beim Europäischen Theaterpreis: zum einen den Schweizer Milo Rau, einen der in diesem Jahr mit dem "Innovationspreis" Ausgezeichneten, der seit seiner Produktion über die Freiheit der Kunst unter dem Titel "Moskauer Prozesse" nicht mehr nach Russland einreisen darf - und dem nun erst, als es zu spät war, plötzlich noch ein Visum in Aussicht gestellt wurde.

Und zum anderen nannte Klata den Regisseur Kirill Serebrennikow, der hier in Russland in einem fadenscheinigen Gerichtsverfahren wegen der angeblichen Veruntreuung von Geldern seit über einem Jahr unter Hausarrest steht und schon als Preisträger des letzten Jahres nicht nach Rom zur Verleihung reisen durfte.

Theaterpreis in Sankt Petersburg - ohne zwei Regisseure

Auf beide Abwesende wiederum bezog sich auch Klata mit seinem in Petersburg gezeigten fulminanten "Volksfeind" von Henrik Ibsen vom Krakauer Stary Teatr, indem er auf der Petersburger Bühne die Frage stellen ließ, ob jemand Rau und Serebrennikow gesehen habe. Auch Klata ist als Intendant des Stary Teatr längst von der in Polen regierenden PiS-Partei abgesetzt - und so ist seine Auszeichnung mit einem weiteren "Innovationspreis" für das Jurymitglied Joachim Lux auch ein politisches Statement: "In dem Zusammenhang ist dann ein Regisseur wie Jan Klata auf den Radar gekommen", sagt der Intendant des Hamburger Thalia Theaters. "Was aber Klatas künstlerische Leistung nicht mindern soll."

Mit Klata, Rau und anderen hat die Jury um Joachim Lux einige wichtige jüngere Theaterkünstler mit dem Europäischen Theaterpreis ausgezeichnet - doch ist diese Jury ausschließlich für den Innovationspreis zuständig, nicht aber für den Hauptpreis. Der ging heuer in Sankt Petersburg an Walerij Fokin - und damit ausgerechnet an einen Petersburger Theaterdirektor.

"Wenn eine große Stadt wie Rom, wie Petersburg, sagt, wir haben das Geld", erzählt uns Lux, "dann würde ich mal vermuten, dass die Frage, wer dann in dem jeweiligen Land den Preis bekommt, dass die sich auf diplomatisch undurchsichtigen Wegen mit der Geldfrage verknüpft."

Europäischer Theaterpreis: Wer zahlt, schafft an?

Viel anders lässt sich wohl nun auch die Auszeichnung für Walerij Fokin nicht erklären, der – wie es heißt – äußerst machtbewusst das Petersburger Alexandrinski-Theaters leitet, dessen Blütezeit als Regisseur dagegen, so sehen es viele, seit Jahrzehnten vorbei ist. Man glaubt es gern, hat man doch hier in Petersburg als Teil eines leicht konsternierten internationalen Publikums Fokins Theaterfassung des "Schwejk"-Romans über sich ergehen lassen.

Ob diese - zumindest für westliche Augen - als altbackener Mummenschanz daherkommende Antimilitarismus-Groteske ein wirkliches politisches Statement ist, das hätte man gern im Exklusiv-Interview geklärt, was Fokin allerdings nicht bereit war zu geben. Und so hält man sich an eine Stimme wie die international renommierte russische Theaterkritikerin Marina Dawidowa, die ebenfalls der Innovationspreis-Jury angehört:

"Es gibt wirklich eine große Nähe Fokins zur politischen Elite", sagt Dawidowa. "Und es gibt eine Nähe zu Putin. Für mich hat die Verleihung des Europäischen Theaterpreises an ihn nichts mit seinen Qualitäten als Regisseur zu tun. Hier in Russland hat man nicht verstanden, dass er den Preis von russischen Offiziellen und nicht von der Jury bekommen hat."

"Damit wird natürlich das Regime unterstützt"

Dawidowa ist wohl eine der mutigsten Stimmen zurzeit in der russischen Theaterszene. Und auch was den Europäischen Theaterpreis angeht, nimmt sie kein Blatt vor den Mund: "Finanziell hängt der Europäische Theaterpreis von jener Stadt ab, die bereit ist, ihn auszurichten", sagt sie. "Und Russland ist wirklich sehr dafür geeignet: Wir haben einen sehr speziellen Minderwertigkeitskomplex, der uns anfällig macht für solche Großereignisse. Soweit ich das sehe, ist es dem zuständigen Preisgremium ziemlich egal, woher das Geld kommt. Und das heißt in der Konsequenz für mich: Damit wird natürlich das Regime unterstützt."