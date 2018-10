Warum "Verliebt in meine Frau" nur Kopfschütteln hinterlässt

So geht es munter zwischen Realität und Wunschdenken hin und her. Als Zuschauer aber driftet man schnell ab und fragt sich, ob Hauptdarsteller und Regisseur Daniel Auteuil jemals von der MeToo-Bewegung gehört hat. Wahrscheinlich findet es der 68-Jährige einfach gar nicht so schlimm, dass die Figur der Emma eine stereotype Traumfrau ohne Eigenschaften ist, ein leise lächelndes und angesichts der gesellschaftlichen Umbrüche der letzten Monate durchaus obskures Objekt der Begierde.

Verweise auf Tschechow helfen nichts

Was die Charakterzeichnung noch wundersamer macht, ist der Umstand, dass der Film die Adaption einer Boulevardposse ist, die 2016 verfasst wurde – von Florian Zeller, einem mehrfach ausgezeichneten französischen Autor und Dramatiker. Für dieses Theaterstück allerdings hat er keinen Preis erhalten. Und auch für das von ihm verfasste Drehbuch zu "Verliebt in meine Frau" wird es wohl keinen Preis geben, da helfen auch die zahlreichen Verweise auf Tschechows "Onkel Wanja" nichts, die dem seichten Plot so etwas wie Tiefe verleihen sollen. Daniel ist ein Wiedergänger der russischen Bühnenfigur: ein Mann in fortgeschrittenem Alter, der auf einen Neuanfang hofft und am Ende auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt wird.

Im Gegensatz zu Tschechows Drama hat "Verliebt in meine Frau" kein Potential zum Klassiker. In den achtziger Jahren hätte der Film vielleicht Chancen auf Erfolg gehabt, als Komödien über Leistengegend gesteuerte Volltrottel noch dem Zeitgeist entsprochen haben. Aber die Hochphase solcher Machwerke ist zum Glück lang vorbei und sorgt – so wie dieser Film – nur noch für Kopfschütteln.

Die Kritik von kinokino