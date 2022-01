Warum uns das Nichtstun so schwerfällt

"Müßiggang ist aller Laster Anfang." Es sind solche Sprichwörter, die unsere Kultur prägen. Darum bemühen wir uns immer, aktiv zu sein. Das steht für Erfolg und Fortschritt. Und es gibt ja eigentlich auch immer etwas zu tun: Gleich nach dem Aufwachen geht es mit dem Zähneputzen los, Frühstücken, Einkaufen, Leute treffen, Essen. Arbeiten. Putzen. Doch ohne Pausen kann das Leben schnell zum Hamsterrad werden. "Halte dir jeden Tag 30 Minuten für deine Sorgen frei und in dieser Zeit mache ein Nickerchen", empfahl schon US-Präsident Abraham Lincoln: Zeit für sich, für die eigenen Gedanken, für die eigene Seelenhygiene, die eigenen Bedürfnisse.

Im Dauerstress verliert der Mensch sich selbst

Wer nicht mit sich im Frieden ist, wer im Dauerstress lebt und nicht aus dem Gedankenkarussell herauskommt, verliert sich selbst und damit seine Lebenskraft. Ohne Pausen und Nichtstun geht der Mensch zugrunde, meint auch der Zen-Meister und Theologe Michael Seitlinger vom Erzbistum München und Freising. Körperlich passiv zu sein allein, reicht dabei nicht, sagt er: "Äußerlich tun sie dann nichts, aber was sie innerlich tun, ist dann noch keine ausgemachte Geschichte." Da könne der "ganze Film des Tages" , was noch vor einem hinter einem liegt, noch abspielen.

Im Moment zu leben, muss man üben

Das eigentliche Nichtstun beginnt dann, wenn man es im Inneren schafft, den gegenwärtigen Moment in den Vordergrund zu rücken und im Jetzt zu leben, erklärt der Achtsamkeitsexperte. Nicht über Vergangenes zu grübeln, nicht ans Morgen zu denken, sich zu sorgen oder zu planen, sagt der Theologe Michael Seitlinger: "Das kann man üben, aber es ist keine ganz einfache Geschichte. Das ist zäh. Es kostet Kraft und Aufwand, um diese Qualität der Gegenwärtigkeit zu stärken."

In Momenten der Ruhe passiert viel

Ganz unbewusst passiert das immer dann, wenn wir staunen: Über einen Regenbogen zum Beispiel, oder den Ausblick vom Berggipfel. Dieser Augenblick, wenn wir oben ankommen, oder wenn wir Musik lauschen. Wenn wir auf den eigenen Atem achten. Wenn wir jemandem aufmerksam zuhören. Wenn wir beim Zugfahren nicht mehr nachdenken, sondern dem Lauf der Regentropfen am Fenster folgen. In diesen Momenten, in denen wir scheinbar nichts tun, passiert in Wahrheit unendlich viel, so Michael Seitlinger: "Beim Bergsteigen, gerade wenn es anstrengend wird, da ist der Moment, wo Stärke im Körper ist. Je mehr man sich im Körper spürt, präsent ist, umso weniger ist man in dem zerfransten oder zerfransenden Gedankenmodus."

Das Nichtstun ist verpönt

Das Nichtstun habe zu unrecht einen schlechten Ruf in unserer Gesellschaft, so Seitlinger. Es sei verpönt, weil es nicht in unsere kapitalistische Vorstellung passe, dass Menschen beständig Mehrwert erzeugen sollen. Lernen, nichts zu tun, ist eine Herausforderung. Denn was sich so leicht anhört, ist es in Wirklichkeit nicht. Aber es gibt Wege dorthin: Durch Achtsamkeitskurse kann man es genauso lernen wie beim Bergwandern, im Gebet oder in der Meditation. Es kommt immer auf die innere Haltung an. Dann kann auch während der Arbeit oder bei körperlicher Betätigung Nichtstun stattfinden und zur Energiequelle im Alltag werden.