Warum "Tim und Struppi" zu Belgiens DNS gehören

Belgien, das Mutterland der Comics, feiert zwei seiner beliebtesten Helden: Heute vor genau neunzig Jahren, am 10. Januar 1929, erschien in einem konservativen belgischen Wochenblatt die erste Zeichnung von "Tintin et Milou", alias "Tim und Struppi". Bis zum Tod ihres Erfinders Hergé (bürgerl. Name: Georges Remi), im Jahr 1983, erlebten der sympathische Reporter und sein pfiffiger Terrier zahlreiche Abenteuer. Die bunten Bildergeschichten wurden in alle Weltsprachen übersetzt. Inzwischen ist Tintin-Schöpfer Hergé wegen seiner fragwürdigen politischen Ansichten durchaus umstritten. Der Beliebtheit seiner Figuren tut das keinen Abbruch. Sogar Star-Regisseur Steven Spielberg hat den Comic-Klassikern mit einem Kinofilm schon vor Jahren ein Denkmal gesetzt.

Rasender Reporter in Knickerbocker-Hosen

In Europas Comic-Hauptstadt Brüssel begegnen sie einem auf Schritt und Tritt. Nicht nur in Buchläden oder Souvenir-Shops. Auch an Häuserwänden, als meterhohe Graffiti, oder in U-Bahn-Stationen: Tintin – oder Tim, wie er bei seinen deutsch-sprachigen Fans heißt. Der rasende Reporter in Knickerbocker-Hosen, blauem Pulli und Trenchcoat, mit den unschuldigen Knopfaugen und der frechen blonden Haartolle über der Stirn. Und der Foxterrier Struppi, französisch: Milou, sein treuer Begleiter.

Sie gehören zur belgischen DNA

"Das Geheimnis der ‚Einhorn‘", "König Ottokars Zepter" oder "Der Blaue Lotos" – eine Geschichte spannender als die andere. Vor allem, weil Jung-Journalist Tim eigentlich nie eine Zeile zu Papier bringt, sondern meist als Hobbydetektiv knifflige Fälle löst. Unterwegs in fremden, exotischen Ländern, dunklen Geheimnissen auf der Spur, ständig in Lebensgefahr – aber am Ende immer siegreich im Kampf gegen das Böse.

Auch wenn es manchmal brenzlig wird - Tim und Struppi sind furchtlos und schlau und lassen sich nicht unterkriegen. In ihrer Heimat Belgien sind sie deshalb Volkshelden. Sie gehören sozusagen zur DNA des kleinen Landes, wie Pralinen oder Fritten. Jeder kennt sie, jeder liebt sie - ob Mädchen oder Junge, ob Kind oder Greis, erklärt Willem De Graeve vom Brüsseler Comicmuseum.