Warum "The Photograph" ganz auf eine Schwarze Crew setzt

Als die Fotografin Christina stirbt, hinterlässt sie ihrer erwachsenen Tochter Mae, gespielt von Issa Rae, nicht nur ein gebrochenes Herz, sondern auch einen Brief, in dem sie über ihr Leben und die Liebe erzählt. Plötzlich taucht da auch noch ein Journalist für ein Magazin auf, der an den Fotografien von Maes Mutter interessiert ist, und in den sich die Galeristin Mae heftig verliebt. Kurzum: "The Photograph" erzählt zwei Liebesgeschichten aus zwei verschieden Jahrzehnten, verwebt eine Familiengeschichte mit Drama und Comedy und ist damit zunächst völlig unspektakulär. Aber es gibt etwas, das besonders ist an der Produktion: Denn "The Photograph" ist eine Liebesgeschichte, die auf ein komplett Schwarzes * Schauspielensemble setzt – das ist erwähnenswert, denn immer noch sind Liebeskomödien aus Hollywood vor allem: weiß.

Komplett Schwarze Besetzung

In den USA veröffentlicht wurde der Film schon im Februar 2020, vor den wiederaufflammenden Black Lives Matter Protesten und damit vor den Wochen, in denen Hollywood sich wieder verstärkt mit Rassismus und fehlender Diversität beschäftigen musste. Trotzdem, Regisseurin Stella Meghie, ebenfalls Schwarz, sagt, es tue sich langsam etwas in der Filmindustrie: "Viele Studios, Networks und Produzenten fangen an, außerhalb ihres üblichen Pools an Leuten zu suchen, mit denen sie sonst gearbeitet haben."