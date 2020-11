Warum "The Assistant" der bisher beste Spielfilm über #MeToo ist

"The Assistant" hat dabei wenig gemein mit inhaltlich ähnlich gelagerten Hochglanz-Produktionen wie "The Bombshell" oder "The Morning Show". Das Spielfilmdebüt der australischen Dokumentarfilmerin Kitty Green setzt auf kammerspielartigen Realismus. Die Handlung konzentriert sich auf einen einzigen Tag, spielt sich primär in grauen Büroräumen ab, erzählt wird aus der Perspektive der Titel-gebenden Assistentin.

Jane ist zwar neu in der Branche, doch naiv ist sie nicht. Sie weiß, dass man hart arbeiten muss, um Ziele zu erreichen. Ihr aktueller Job ist nur ein Sprungbrett, eigentlich will sie Produzentin werden. Doch schon jetzt steht sie am Scheideweg: Will sie Teil eines Systems werden, in dem Machtmissbrauch mit Blick auf die eigenen Karriere-Optionen schweigend akzeptiert wird? Oder prangert sie an, was sie aus nächster Nähe erlebt? Jane entscheidet sich für Letzteres, scheitert jedoch auf ganzer Linie.

Weitermachen. Trotzdem?

Ein Besuch in der Personalabteilung endet desaströs. Selbst der Interessenvertreter der Mitarbeiter hat nur das Ansehen der Firma im Blick – trotz anderen Bekundens: "Setzen Sie sich. Was auch immer es ist: Sagen Sie es, deswegen bin ich hier." Die knapp zehnminütige Szene sticht heraus, beinhaltet sie doch den längsten zusammenhängenden Dialog in einem Film, der vor allem auf eine die Mimik beobachtende Kamera setzt. Wie wichtig ihr die Szene ist, betont Regisseurin und Drehbuchautorin Kitty Green in einem Interview mit dem British Film Institute: "Ich wollte unbedingt ein Beispiel für Gaslighting im Film. Denn viele Frauen haben erzählt, dass sie in der Arbeit manipuliert und verunsichert wurden, bis sie dachten, eigentlich sei alles ok – oder aber noch irritierter waren als zuvor."

Auch Jane wird am Ende ihres von Demütigungen und Mikroaggressionen bestimmten Arbeitstages mit ihren Zweifeln allein gelassen. Und macht weiter. Wie so viele andere auch.