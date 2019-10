Warum "Terminator 6: Dark Fate" old fashioned wirkt

Können Maschinen lernen, gut zu sein?

Nach der Exposition ist auch "Terminator 6" wieder eine einzige Verfolgungsjagd, bei der viel Metall verbogen wird, ob nun Pickups, Lastwägen oder Flugzeuge. Regie hat diesmal der Visual Effects Spezialist Tim Miller geführt, ein ehemaliger 3D-Designer für Animationsfilme. Auch an den visuellen Effekten bei einigen Computerspielen war er schon beteiligt. Miller tut, was er kann: Mit tief gestaffelten Bildern inszeniert er die inhaltliche Atemlosigkeit der "Terminator"-Serie so wuchtig, dass man als Zuschauer nie in den Nachdenkmodus kommt.

An den legendären zweiten Teil reicht "Terminator 6" aber nicht heran. 1994 hatte James Cameron nicht nur tricktechnisch neue Maßstäbe gesetzt, sondern einen entscheidenden Twist eingebaut. Arnold Schwarzenegger, in der ersten Folge noch der böse Terminator, agierte jetzt als guter Cyborg – und geriet am Ende in Gewissensnöte: Die große Frage wurde gestellt, ob Maschinen lernen können, ethisch zu handeln und moralisch zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Mit der Rückkehr von Cameron in die Reihe war erwartet worden, dass er diesen Faden wieder aufnehmen könnte, aber das hat er offenbar nicht vorgehabt.