Warum Südkorea stolz auf die TV-Serie "Squid Game" ist

Gi-Hun ist ein Spieler mit einer verkrachten Existenz, völlig überschuldet lässt er sich auf das "Squid Game", das Tintenfischspiel ein – so wie mehr als 400 Koreanerinnen und Koreaner in derselben ausweglosen Situation.

Das Perfide: Spiele, die jeder von ihnen aus der Kindheit kennt, werden zu tödlichen Spielen. Wie "Rotes Licht, grünes Licht" – eine scheinbar riesige Puppe gibt den Teilnehmern, die unbedeutend klein scheinen, den Befehl. Bei grün dürfen sie sich bewegen, bei rot müssen sie stehenbleiben. Wer sich dann noch rührt, wird erschossen in der Netflix-Serie.

Ein anderes traditionelles Spiel erfreut sich an einem Straßenstand in Seoul großer Beliebtheit. Junge Koreanerinnen und Koreaner sitzen auf Plastikstühlen und schneiden vorsichtige Figuren aus Bonbons aus, im Koreanischen Dalgonas genannt. So wie der 23-jährige Cho Eun-Ho: "Ich bin hierhergekommen, um wie in der Serie einen Stern auszuschneiden. Aber das war wirklich ein bisschen unheimlich, denn das Spiel, was ich als Kind mochte, nimmt im Film ein brutales Ende. Wer es nicht schafft, das Motiv auszustechen, stirbt. Andererseits habe ich mich auch gefreut, das Spiel wiederzusehen. Wenn ich der Hauptdarsteller gewesen wäre, hätte ich es genau wie er gemacht. Mich einfach total konzentriert, und es dann geschafft wie er."

Brutalität wird ausgeblendet

Die Kaltblütigkeit und Brutalität von "Squid Game" werden ausgeblendet, auch nicht kritisiert. Stattdessen werden die Koreaner fast ein wenig nostalgisch und sind megastolz auf diesen Erfolg. So wie die 19 Jahre alte Studentin Lee You-Hee: "Ich habe so viel von meinem Vater und meiner Großmutter über die Dalgona Herausforderung gehört und war neugierig. Ich bin stolz, dass so viele Menschen in anderen Ländern diese Bonbons nun auch kennen."

So geht es auch An Yong-Hui, der für die Netflixserie mit einem Kollegen rund 700 Dalgonas produziert hat und sich seitdem an seinem Straßenstand kaum noch vor Anfragen retten kann. "Wir als Dalgonahersteller freuen uns und sind sehr stolz, dass dieses traditionelle koreanische Bonbon durch die Serie weltweit bekannt geworden ist. Man kann Dalgonas eben nicht nur essen, sondern auch mit ihnen spielen. Wenn das Ausstechen klappt, gibt es ein Gratisbonbon dazu. Es schmeckt süß und bitter, wirklich lecker."

Ein Stück koreanische Kultur wird in die Welt getragen. Darüber freuen sich die Koreaner, denn: Nicht zuletzt durch Corona erlebten asiatisch aussehende Menschen oft Diskriminierung. Das hat geschmerzt. Und auch wenn Filmdirektor Hwang den Kunstgriff auf die traditionellen Spiele eher aus Marketingründen gewählt hat, legen sie indirekt doch den Finger in die Wunde. Zwar ist das Land gesellschaftlich stockkonservativ, aber mit vielen Dingen wie eben diese Spiele oder auch dem traditionellen Essen haben gerade junge Koreaner nichts am Hut. Stattdessen orientieren sie sich an den USA. Und es geht auch um Anerkennung des Westens.

Deshalb war der Oscargewinn des Films Parasite im Februar 2020 auch ein ganz besonderer Erfolg. Dabei hatte auch dieser Film ein Tabu angesprochen – in dem er zeigt, wie sich eine arme Familie gewieft in den Haushalt einer reichen einschleicht. Die Welt bekam eine Seite Südkoreas zu sehen, die selbst vielen Einheimischen unbekannt war bzw. manche auch nicht wahrhaben wollen, wie dieser junge DJ damals sagte: "Jetzt kennt das Ausland auch die dunkle Seite meiner Heimat. Dafür schäme ich mich ein bisschen und es ist mir unangenehm. Aber zugleich ist es wichtig, dass andere Länder Südkorea jetzt wahrnehmen, dafür bin ich dankbar."

Arm zu sein, ist in Südkorea immer noch ein Stigma. Was zählt sind Einkommen, Familie und die richtige Ausbildung. Dabei hat sich die private Verschuldung in den vergangenen zehn Jahren nahezu verdoppelt.

Südkoreas Filme spiegeln harte Realität

Doch das lässt sich natürlich nicht so gut vermarkten – die Regierung pusht lieber die Unterhaltungsindustrie. Und ist damit auch ziemlich erfolgreich – Südkorea hat in der Vergangenheit viel davon hervorgebracht, die Popband BTS, zahlreiche gute Filme und jetzt eben auch noch eine erfolgreiche Serie. Dass das Tintenfischspiel mit Plagiatsvorwürfen zu kämpfen hat und ein Internetprovider Netflix wegen des erhöhten Datenverkehrs der durch die Serie ausgelöst wurde, verklagt – das sind keine großen Themen in Südkorea.