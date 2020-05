Warum sind Städte ein Labor für Diversität, Frau Hillmann?

Vielfalt zeigt sich in jedem Stadtbild. Städte werden immer stärker als Laboratorien für ein neues Miteinander in kultureller Vielfalt definiert. Diversität ist geradezu ein Marketing-Mantra geworden, wenn man etwa auf den Slogan schaut, den sich die kroatische Stadt Rijeka als Europäische Kulturhauptstadt 2020 gegeben hat: "Port of diversity" ("Hafen der Vielfalt"). Was steckt hinter der Modevokabel Diversität in Hinblick auf die Stadtentwicklung? Knut Cordsen hat darüber mit Felicitas Hillmann gesprochen, Professorin am Institut für Stadt- und Regionalplanung der TU Berlin und Leiterin der Forschungsabteilung "Regenerierung von Städten" am Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung in Erkner.

Knut Cordsen: Mitunter kann man den Eindruck gewinnen, dass "divers" das neue "Multikulti" ist. Was bedeutet "divers" mit Blick auf Städte und deren Entwicklung?

Felicitas Hillmann: Ja, das ist eine spannende Frage. Es ist nicht Multikulti. "Multikulti" bezog sich immer auf bestimmte ethnische Gruppen, also z.B. Türken oder Spanier oder was auch immer, die sich für ihre Rechte eingesetzt haben. "Multikulti" ist ein Begriff der 80er Jahre, "divers" ist ein Begriff, der sehr stark aus der Unternehmensphilosophie kommt. Er wurde angewendet in der Arbeitswelt und dann erst übertragen auf die Stadt – z.B. auf superdiverse Städte. Das sind Städte wie London oder New York, die ganz viele unterschiedliche Einwanderergruppen haben. Diese Diversität lässt sich zum Teil feiern. Bei der Multikulturalität war das noch anders. Ich würde es so ausdrücken: Diversität ist die Migration von gestern. Es sind die gehabten Schmerzen mit der Zuwanderung. Es ist das Neue, was in die Stadt kam und was sich jetzt als vielfältig und bunt und zum Teil marktschreierisch verwertbarer darstellt.

Sie definieren Städte als "Möglichkeitsorte". Nun sind Städte durch die globalen Wanderungsbewegungen, durch Flüchtlingsströme, Arbeitsmigranten in besonderer Weise herausgefordert. Wie weckt man im angestammten Stadtbewohner und im Neuhinzuziehenden das, was Robert Musil den "Möglichkeitssinn" genannt hat, also hier: den Sinn dafür, dass es für ihn von Vorteil ist, Diversität zuzulassen?

Meistens ist es nicht die ganze Stadt, die vielfältig ist, sondern es sind einzelne Stadtteile. Wir sehen es in Städten wie z.B. Berlin, da sind es Orte wie Kreuzberg, Neukölln mit einer bestimmten Wohnstruktur oder Siedlungsstruktur, die irgendwann divers geworden sind. Dahinter steckt viel Arbeit über viele Jahre. Wir haben Projekte gehabt wie die Werkstatt der Kulturen, alle möglichen Events, die von den Migranten irgendwann mal ausgegangen sind und aufgegriffen wurden. Einzelne Stadtteile übernehmen Integrationsfunktionen oder Funktionen der Diversität für die gesamte Stadt. Es wird immer dann attraktiv für die Neuhinzuziehenden und die dort Lebenden, wenn es eine gemeinsame Aufgabe gibt: das Machen von Stadt, könnte man sagen, die Produktion von Stadt in öffentlichen Räumen. Man hat ein gemeinsames Ziel, auf das man hinarbeitet. Das können Museen sein, wo man etwas zusammen macht, oder auch Bibliotheken.