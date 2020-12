Warum sind Menschen von Natur aus Resonanz-Wesen, Herr Rosa?

Resonanz bedeutet wortwörtlich: Widerhall, physikalisch meint es das Mitschwingen eines Körpers mit einem anderen. Viel umfassender versteht der Jenaer Soziologe Hartmut Rosa den Begriff: Resonanz als eine besondere Form des in-Beziehung-Tretens mit der Welt. Nicht nur mit anderen Menschen, sondern mit dem Leben als solchem. Ein Austausch von allem miteinander, aber nicht esoterisch zu verstehen! Es geht um elementare körperliche Resonanz wie Atmen, Essen, Trinken, Gehen – aber auch um Phänomene wie Nähe und Distanz. Zu Beginn der Corona-Pandemie hatte Joana Ortmann dazu schon einmal den Soziologen Hartmut Rosa befragt. Zeit für eine Bilanz am Ende eines Ausnahmejahres, aber noch nicht am Ende der Pandemie...

Joana Ortmann: Herr Rosa, bei unserem ersten Gespräch im April waren Sie ganz optimistisch und hatten prophezeit: Trotz Abstandhalten werden sich neue Resonanz-Möglichkeiten ergeben. Hat sich das bewahrheitet?

Hartmut Rosa: Na ja, ich glaube, wir haben alle mehr oder minder wechselnde Erfahrungen mit digitalen Geräten und neuen Kommunikationsformen gemacht. Und so haben tatsächlich einige Leute den Brief wiederentdeckt, weil sie vielleicht Zeit hatten und die anderen eben nicht sehen konnten. Auch das Telefon ist plötzlich wieder zu alten Ehren gekommen. Die Stimme von jemandem zu hören stiftet eine Art von Nähe, die schon wertvoll ist. Und darüber hinaus, glaube ich, ist ein interessanter Effekt auch, dass gerade junge Leute, von denen wir ja oft gedacht haben, das sind die Digital Natives, die brauchen das gar nicht mehr, tatsächlich den Wert von physischer Präsenz kennengelernt haben. Das berichten eigentlich unisono alle an Schulen oder Universitäten. Ich unterrichte ja an der Uni und gebe Seminare, und es ist wirklich ganz erstaunlich: Solange die Studierenden physisch da sein konnten, hat keiner mehr gefehlt. Das heißt, eine neue Wahrnehmung und Wertschätzung von physischer Gegenwart ist auch einer der positiven Nebeneffekte.

Joana Ortmann: Haben Sie denn selber als Resonanz-Profi neue Möglichkeiten erkundet?

Eigentlich glaube ich, dass wir sehr viele Illusionen in Bezug auf Dinge haben, von denen wir glauben, dass wir mit ihnen ganz tief in Resonanz treten würden, wenn wir nur einmal dafür Zeit hätten. Und jetzt war es ja so, dass wir tatsächlich die Zeit hatten. Und da konnte jeder für sich ausprobieren, was wirklich gut funktioniert und was nicht so gut. Zu meiner eigenen Erfahrung würde ich sagen, dass die Natur tatsächlich erstaunlich gut funktioniert hat. In die Natur gehen, einfach rausgehen, zu Fuß gehen, manchmal durch menschenleere Quartiere. Das stiftet für mich immer wieder eine intensive Selbst- und Weltwahrnehmung. Und ich glaube, diese Resonanzachse ist zuverlässiger als viele andere, von denen ich gedacht hatte, dass sie immer funktionieren. Irgendwann hat man es dann satt, Klavier zu spielen oder sogar Musik zu hören. Bei mir habe ich festgestellt, die Natur scheint die verlässlichste und stabilste von allen Resonanzachsen zu sein.

Und wie ging es Ihnen am Fest der Resonanz schlechthin, das heuer ein Fest der reduzierten Resonanz sein musste? Weihnachten und die Zeit zwischen den Jahren?

Ich hatte theoretisch formuliert und auch persönlich gehofft, dass die erzwungene Reduktion eigentlich die Chance sein müsste, endlich wieder das, was wir Besinnlichkeit nennen, zu intensivieren. Also, dass vieles von dem Rummel einfach wegfällt und auch vieles von dem Reisen von einem Ort zum anderen, dass man halt Besuch kriegt oder selbst besuchen geht. Wenn das alles wegfällt, dann kann man sich auf den Kern, sagen wir mal die Weihnachtsbotschaft oder die grundlegenden Ideen der Wiedergeburt, des Lichts oder wie immer man das formulieren mag, konzentrieren. Und da habe ich festgestellt, so einfach ist es dann eben manchmal nicht. Und das hat mich dann an das erinnert, was ich ja selber versucht habe in dem kleinen Buch über "Unverfügbarkeit" zu beschreiben: Man kann, auch wenn man alleine oder im ganz kleinen Kreis ist, nicht so ohne weiteres in eine tiefe Resonanz kommen. Und andererseits öffnen sich vielleicht an Stellen, wo man es gerade nicht erwartet hat, neue Resonanz-Fenster. So habe ich es erlebt. Die intensiven Erfahrungen oder Begegnungen haben sich nicht unbedingt da ergeben, wo ich gedacht habe, sondern oft an ganz anderen Orten, manchmal zwischen Tür und Angel oder in der Begegnung auf Distanz auf der Straße.