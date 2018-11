Warum sich Wehrmachtssoldaten als Frauen verkleidet haben

Der Künstler und Sammler Martin Dammann beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Kriegsfotografie und mit der Wirkung solcher Bilder – insbesondere damit, wie sie unsere Wahrnehmung von Geschichte und Gegenwart bestimmen. Während seiner Recherchen stieß er auf Amateurfotos von Wehrmachtssoldaten, die in jeder Hinsicht aus dem Rahmen fallen, auf Szenen, die der Nazi-Ideologie komplett zuwider laufen: Wehrmachtssoldaten als Frauen verkleidet. Mit ausgestopften BHs, in wallenden Abendroben, in hinreißenden Posen. Singend, tanzend, feiernd. Seine Funde hat Dammann im Fotoband "Soldier Studies" veröffentlicht. Joana Ortmann hat mit Martin Dammann über diese kuriosen Bilder geredet.

Joana Ortmann: Was hat Sie an diesen Fotos so interessiert?

Martin Dammann: Als Künstler interessiert mich, ähnlich wie einen Wissenschaftler, dass man so etwas vorher noch nicht gesehen hat. Tatsächlich existieren zur Privat-Fotografie von Soldaten auch nur wenige wissenschaftliche Arbeiten, einfach deshalb, weil das, was darauf zu sehen ist, nur schwer mit Fakten angereichert werden kann. Von daher berühren diese Bilder viele Felder, besonders wissenschaftliche, ästhetische und künstlerische. Es ist also vielleicht kein Zufall, dass ausgerechnet ein Künstler auf dieses Thema gekommen ist. Ich finde vor allem die Ambivalenz in den Bildern spannend. Sie sind einerseits irgendwie verrückt und lustig, andererseits, wenn man sich die Situation vergegenwärtigt, in der sie entstanden sind, kann ich sie überhaupt nicht mehr lustig finden.

Das ging mir auch so. Es beschleicht einen ein ganz komisches Gefühl als Betrachter. Aber diese Fotos bringen auch so ein menschliches Element in die Wehrmacht... Wie hat sich denn Ihr Blick auf die NS-Zeit dabei verändert?

Ich beschäftige mich als Künstler ja mit einigen schwierigen Themen, und da mache ich ähnliche Erfahrungen wie in diesem Fall. Je genauer man sich in solche problematischen Klischees und Vorstellungen hinein begibt, desto mehr Schattierungen und Graustufen entwickeln sich und beleuchten das Thema dann oft noch auf eine ganz andere Weise als man sich das vorher gedacht hätte. Zum Beispiel sieht man auf einem Bild einen Soldaten in Frauenkleidung, der auf einer Bühne steht und sehr feminin wirkt, und im Hintergrund ist ein riesiges Hakenkreuz. Ich denke, wenn ich dieses Bild nicht wirklich so gesehen hätte, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass es so ein Foto überhaupt gibt.