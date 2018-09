Warum sich viele Superstars "Trap"-Songs basteln lassen

Noch mal um die Kurve denken

Es ist wie bei vorhergehenden Moden und Entwicklungen im Pop: Ob Mainstream- oder Alternativ-Künstler: Alle wollen dabei sein, wollen ein Stück vom großen Kuchen. Eminem auf seinem neuen Album, Kanye West sowieso, Jay Z und Beyonce greifen Trap auf, selbst Lady Gaga hat sich einen Trap-Song basteln lassen. Trap, in der Falle sitzen, Ausweglosigkeit - das entspricht offenbar der aktuellen Großwetterlage. Im Netz verbreitet sich das Genre in Windeseile. Man tauscht sich aus, kooperiert. Längst gibt es Trap-Rapper auch in Westafrika, in Paris und Berlin. Jonathan Fischer: "Es wird immer schwarze Pioniere geben, die dann eins drauflegen. Ich meine, es gibt experimentelle schwarze Musiker wie Flying Lotus, die diesen Trapstil nochmal um die Kurve denken und da was Neues, Experimentelles draus machen. Das ist jetzt nicht der Sound, der im Radio gespielt wird, der ein Massenpublikum erreicht, aber es wird immer weiter entwickelt, es bleibt nicht stehen."

Trap läuft sich auch mal tot

Nach Gangsta Rap, Edutainment und HipHop-Noire ist jetzt also Trap an der Reihe in der programmierten Popmusik. Und in Zukunft? Jonathan Fischer: "Ich glaub, es wird noch zehn, zwanzig Jahre dauern, bis alle sagen: ich kann‘s nicht mehr hören, wir haben die Nase voll. So wie jeder Trend läuft sich auch Trap irgendwann mal tot oder es wird übergeführt in etwas Neues. Das war im HipHop immer so, das ist das Gute am HipHop. Man bleibt nie stehen. Manche bedauern das, aber auch Trap wird mal wieder abgelöst werden."