Warum sich um Jesuiten so viele Verschwörungstheorien ranken

Societas Jesu - so wird der Orden der Jesuiten offiziell genannt. Das Ordenskürzel lautet daher SJ. Heute machen aus SJ viele gern mal ein "Schlaue Jungs". Schlaue Jungs, um die sich in der Geschichte zahlreiche Verschwörungstheorien rankten: Schlaue Jungs, vor denen man sich in Acht zu nehmen hatte - Ordensleute, denen es nur um Macht ging, die Umsturzphantasien hatten.

Katholische Jesuiten werden als Staatsfeinde gesehen

Dies kommt auch auf Gemälden zum Ausdruck: "Da sieht man, wie der Teufel mit dem Papst, den Jesuiten und dem spanischen König am Tisch sitzt und ein Superkomplott ausheckt", beschreibt der Historiker André Krischer aus Münster eines der vielen Vorurteile. Es zeigt eine Sichtweise, die vor allem in Frankreich und England schon bald nach der Gründung des Jesuitenordens entstand.

Die Jesuiten wurden als Verbündete des feindlich gesinnten katholischen spanischen Königs gesehen, die nicht zuletzt Königsmorde begehen wollten – und zudem als Handlanger, als Gesandte des Papstes, galten, von dem im 16. Jahrhundert Bilder als "Antichrist" kursierten "mit einem Eselskopf, mit einer Drachenhaut, mit Ziegenbeinen, und Brüsten – also als ein regelrechtes Monstrum", so Krischer.

Engländer richten Männer des Ordens hin

"Da kann man sagen, das ist Satire - aber vielleicht nicht nur. Sondern da soll etwas gezeigt werden, was man sonst nicht sehen kann", erklärt der Historiker. "Und da sind wir schon bei den Verschwörungstheorien – eine Funktionsweise ist zu sagen: Nichts ist wie es scheint. Sondern dahinter verbirgt sich etwas."

Nicht geheuer waren die Jesuiten vor allem den Engländern. Einige Dutzend Männer des Ordens wurden dort getötet, wegen angeblicher Umsturzpläne. Die englische Obrigkeit fürchtete die missionierenden Ordensleute, gescheite Männer, die sich oft noch nicht einmal mit Hilfe einer Ordenstracht zu erkennen gaben – so schien es.

Behauptung: Jesuiten sagen nie die Wahrheit

Und: Die qua Ordensregel sogar lügen durften - das jedenfalls wurde den Jesuiten unterstellt - auf Grund einer tatsächlich existierenden Regel, sagt André Krischer. Man hatte sich nämlich von Seiten des Ordens überlegt, dass Jesuiten, wenn es um ihr Leben ginge, die so genannte Mentalreservation verwenden dürften – sie also nicht die volle Wahrheit sagen müssten. "Und als man das herausfindet, dass es diese Technik gibt, ist das eine weitere Bestätigung: Die sagen überhaupt nicht die Wahrheit."

Ein geradezu prädestiniertes "Argument" für Verschwörungstheorien, sagt Markus Friedrich, Historiker an der Universität Hamburg. Er erklärt, dass eine Verschwörungstheorie ja nicht so funktioniere, "dass man sich etwas ausdenkt", sondern dass man empirisch beobachtbare Fakten als Fundament nehme. "Aber diese werden in einen großen Zusammenhang gestellt, von dem einfach nichts, würde ich sagen, so zutrifft", sagt Friedrich.

Verschwörungstheorien gerade bei Protestanten verbreitet

Die Verschwörungstheorien rund um die Jesuiten waren vor allem im protestantischen Milieu verbreitet und letztlich auch ein Produkt von Reformation und Gegenreformation – in einer Zeit, in der Konfessionszugehörigkeit eng verbunden mit politischen Machtfragen war. Auch wenn der Orden laut Friedrich eigentlich nicht als Kampfbündnis gegen Luther oder die Calvinisten gegründet worden war, wurde die Gegenreformation recht schnell zum Hauptanliegen der Jesuiten in weiten Teilen Europas.

Stoff für die Kritiker von außen kam aber auch aus dem Jesuitenorden selbst, in dem auch intern immer wieder um die Ausrichtung gerungen worden sei, so Friedrich: "Da ging es um spirituelle Entwicklungen, ein zweiter Gesichtspunkt waren Fragen des Ordensaufbaus. Interne Kritiker sahen eine Art Tyrannei am Werk – und dieses Argument kam dann den Kritikern außerhalb des Ordens sehr gut zupass."

Beziehungsstatus zum Papst: Es ist kompliziert

Vieles von dem, was den Jesuiten in der frühen Neuzeit nachgesagt wurde und wofür man sie bekämpfte und zeitweise sogar verboten hatte, ist bis heute nicht aus den Köpfen der Menschen zu bekommen, so der Historiker von der Universität Hamburg. Nur ein Beispiel sei die Legende von der großen Papsttreue: "Die Idee basiert ja darauf, dass der Orden ein Gelübde ablegt, das den besonderen Gehorsam gegenüber dem Papst betont."

"Daraus hat man fälschlicherweise geschlossen, sie wären so eine Art Stoßtruppe des Papstes – das ist falsch. Das Verhältnis ist eher sehr kompliziert, so dass man für viele Phasen der Geschichte eher von einem gespannten Verhältnis reden muss." Historiker Markus Friedrich

Andere Beispiele seien das vermeintliche Machtstreben und die angeblich im Orden gelebte Tradition, nach außen nicht immer die Wahrheit zu sagen.

Mythen lassen sich auch auf Corona-Pandemie übertragen

Die Geschichten und Mythen, die sich um das weltumspannende Netzwerk des Jesuitenordens rankten sind beinahe als Schablone zu sehen für die in der Geschichte folgenden antisemitischen Verschwörungstheorien.

Und auch für all das, was sich derzeit um die Corona-Pandemie an Hirngespinsten und Theorien entwickelt, davon ist der Münsteraner Historiker André Krischer überzeugt: "Also, die Impfung ist keine Impfung, dahinter stehen geheime Pläne zur Errichtung einer Diktatur, … das sind die gleichen Kausalketten, die da entstehen. Auch da lautet die Trias: nichts ist wie es scheint, alles ist miteinander verbunden – nichts geschieht durch Zufall."