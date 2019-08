Er hat sie drauf, die aktuell gültigen Produktionsgimmicks. „African Giant“ von Burna Boy passt in jede hippe Playlist, die neue, potenziell erfolgreiche Talente feiert. Anders ist bei Burna Boy allerdings, dass es bei ihm explizit um Afrika geht. Es ist nicht nur reine Selbstgefälligkeit, wenn Burna Boy sein Album „African Giant“ nennt – und sich natürlich selbst damit meint. Die Egonummer, die im Hip Hop gang und gäbe ist, ist hier gepaart mit afrikanischem Selbstbewusstsein.

Ist das der afrikanische Musiker seiner Generation?

Die Grenzen sind fließend bei Burna Boy, einem Nigerianer, der seine Heimat verließ mit dem Ziel, seine Karriere von London aus voranzutreiben. Es ist ihm geglückt. Burna Boy ist in Afrika ein Superstar. Hierzulande kannte ihn bislang kaum jemand. Das hat sich in diesem Sommer geändert. Burna Boy spielt auf den internationalen Festivals. Dass sein Name auf den dortigen Plakaten nicht als Headliner angekündigt ist, darüber hat er sich in den Netzwerken lautstark beschwert. Dennoch: Burna Boy, der African Giant, wird nicht nur von sich selbst als der afrikanische Musiker seiner Generation gehandelt.

2012 wurde man auf ihn aufmerksam, seine Single „Like to Party“ war der Hit seines ersten Albums, das noch stark nach Afrobeat und Reggae klang. Ein zweites folgte auf seinem eigenen Label. Dann klopften die großen Plattenfirmen an. Dass er, der nigerianische Youngster, selbst ein neuer Star ist, zeigt auch, dass sich etablierte Berühmtheiten der Popwelt inzwischen gern mit ihm schmücken, wie etwa Major Lazer. Und Beyoncé holte ihn sich für einen Gastauftritt auf ihrem aktuellen „Lion King“-Stück. Auf Burna Boys letztem Album konnte man Lily Allen hören, dieses Mal geben sich Angelique Kidjo die Ehre und Bob Marleys Son Damian Marley.