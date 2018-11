Warum Sängerinnen im Iran nicht solo auftreten dürfen

Der Iran ist eine vielfältige und große Nation, wie die Sängerin Maedeh Tabatabaie Niya beim "Female Voice of Iran"-Festival in Berlin erklärt: "Für uns Sängerinnen ist das eine emotionale Begegnung. Wir sind durch die Musik miteinander verbunden, obwohl wir aus ganz verschiedenen Regionen kommen, vor allem aus den Grenzregionen des Iran. Deshalb singen wir in verschiedenen Sprachen, auf Kurdisch und Türkisch, auf Arabisch, auf Turkmenisch und natürlich auf Farsi, unserer Landessprache."

"Musik entsteht aus einer Beziehung"

Zwei Jahre lang ist der Leiter der Neuköllner Oper, Andreas Rocholl, gemeinsam mit der Musikethnologin Yalda Yazdani durch den Iran gereist, auf der Suche nach den interessantesten Sängerinnen. Was Rocholl fand, war ein eigener musikalischer Kosmos, der ihm ganz anders erschien als die Musik im Westen: "Die Musik entsteht nicht durch eine Idee, sondern sie entsteht aus einer Beziehung. Die Musik fängt nicht mit Musik an, sondern die Musik fängt mit Freundschaft an, mit wer bist du eigentlich. Ich habe das ein paarmal erlebt. Wenn ich fremd war, dass am Ende eines Gesprächs jemand kam, sein Instrument herausholte und sagte: Jetzt möchte ich für dich etwas spielen."

"Wir tun eine Menge großartiger Dinge"

Warum aber dürfen Frauen nicht singen – außer bei einem "Frauenkonzert", vor ausschließlich weiblichem Publikum? Mit Musik hat die Islamische Republik seit jeher ein Problem. 1979, unmittelbar nach der Revolution, wurden alle Musikhochschulen geschlossen, viele Orchester abgewickelt, Konzerte verboten oder eingeschränkt. Der weibliche Gesang gilt im schiitischen Islam als besonders problematisch, weil er, wie es heißt, den Mann zu verführen und vom rechten Weg abzubringen drohe. Die Sängerin Mina Deri, eine ausgebildete Ingenieurin, betont, dass die Gesellschaft schon viel weiter sei: "Naja, es gibt diese Vorstellung, aber nur in bestimmten Kreisen. Ein großer Teil unserer Gesellschaft ist anderer Auffassung. Aber wissen Sie, eigentlich möchte ich hier gar nicht so sehr über die Probleme reden. Denn wir tun im Iran eine Menge großartiger Dinge. Wir kämpfen für einen besseren Lebensstil, wir arbeiten an unserer Gesellschaft. Und diese schönen Dinge möchte ich fortsetzen."

Religiöse Ekstase wird politisch

Zu diesen Fortschritten gehört offenbar auch die Musik. Das Politische an den Liedtexten ist oft verklausuliert. Etwa, wenn in den Liedtexten der persische Dichter Hafez vorkommt, der viel von Wein, Glück und Rausch geschrieben hat. Heute wird dieser Rausch einfach umgedeutet als religiöse Ekstase. Davon kann man dann auch im Iran singen. Der Höhepunkt in Berlin: Die 28-jährige Faravaz Farvardin singt Jazz auf Farsi. Am Ende ihres Sets kramt sie eine Augenmaske hervor, eine orange karnevalsartige Larve. Sie setzt die Maske auf und startet dann tanzend zu einer Art Triumphzug durchs begeisterte Publikum. Im Iran wäre so ein Auftritt völlig undenkbar. Faravaz Farvadin: "Ich singe über Liebe und Glück, nicht über düstere Dinge. Denn meine Musik hat mir geholfen, selbstbewusster zu werden, und ich will, dass sie auch anderen Frauen hilft. Nach außen hin mag der Iran vielleicht nicht so farbenprächtig erscheinen, aber glauben Sie mir, diese Farben mit ihren vielen Nuancen existieren. Wir Frauen sind da. Und ich hoffe jeden Tag, dass wir mehr und mehr gehört werden."