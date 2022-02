Warum Roland Emmerichs "Moonfall" ein Reinfall ist

Logiklöcher, kitschiges Heldengebahren, peinliche Oneliner – die wiederkehrenden Schwachpunkte in Emmerichs Katastrophenfilmen konnten in "The Day After Tomorrow" noch verziehen werden, weil die Botschaft vom drohenden Klimawandel glaubwürdig war. Auch "Moonfall" wedelt mit einem Warnschild, diesmal steht Künstliche Intelligenz drauf. Die Sorge vor einer alles kontrollierenden Super-KI wird begleitet von wenig subtilen Lobgesängen auf Elon Musk. Der Space-X-Chef und KI-Warner ist der erklärte Held des "Moonfall"-Protagonisten K.C. Houseman – einem Verschwörungsanhänger, der über Umwege, die absurder sind als seine Thesen über einen künstlichen Mond, zum Weltretter wider Willen wird.

Verheerender Film, fragwürdige Botschaft

Während der Film fragt, was der tiefere Kern des Mondes ist, fragt man sich als Betrachter, was die tiefere Aussage des Films sein soll: Dass man nicht blind technikhörig sein sollte und jeder Mensch das Zeug zum Helden hat – ok. Dass aber in Zeiten, in denen die Spaltung der Gesellschaft bedrohliche Ausmaße annimmt, ausgerechnet ein Verschwörungsanhänger die Welt rettet, hinterlässt doch ein arges Geschmäckle. Schade. Denn ein Blockbuster mit weniger fragwürdiger Botschaft wäre ein kleiner Schritt für die nach wie vor darbenden Kinobetreiber gewesen – "Moonfall" aber ist nur ein großer Schritt in ein Universum, das so undurchsichtig ist wie ein Schwarzes Loch.