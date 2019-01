Warum nonbinäre Artists die Popkultur beeinflussen müssen

"Gender ist ein gesellschaftliches Konstrukt"

Mit der Freiheit und der Emanzipation besteht die Aufgabe der queeren Popmusik darin, dies zu kritisieren, denn diese Emanzipation ist vor allem möglich für sozial anerkannte Körper – vermarktbare Körper und Menschen aus bestimmten Klassen und Ländern. Künstler*innen, wie Sanni Est, Lotic, Planningtorock, Mikey Woodbridge etc. geben der queer-feministischen Popkultur ein Gesicht mit genre-übergreifender Musik plus einer politischen Haltung, die nicht nur aus weißer Perspektive erzählt wird. Der Komponistin Sanni Est ist es wichtig, auch in Zukunft immer wieder daran zu erinnern: "Gender ist ein gesellschaftliches Konstrukt. Ich durfte aber auch schon im Gespräch mit anderen trans und queeren Menschen feststellen, dass nicht jeder denselben Standpunkt hat: Mir macht es persönlich nichts aus, Männlichkeit und Weiblichkeit als getrennte Konzepte zu akzeptieren, bloß das wahrscheinlich 90% der entsprechenden Zuschreibungen absoluter Quatsch sind und nur da, um Macht aufzuteilen und auf gewisse Gruppen einzugrenzen."

Interlude: Queerpop-History

Seit den 70er-Jahren spielt der Pop mit der Wahrnehmung und der Hinterfragung von heteronormativen Geschlechterbildern. Seit der sexuellen Revolution gehört der Diskurs um Geschlecht und Körper zu den großen philosophischen Fragen unserer Zeit. Einer der bekanntesten Vertreter in der queeren Popgeschichte ist der so oft benannte David Bowie. Dieser wird allzu leicht und allzu oft als "queere Ikone" im Feuilleton gehandelt, obwohl er als weißer Brite im Grunde nie gegen strukturelle Diskriminierung ankämpfen musste, aber er machte die Thematik weitestgehend mainstreamfähig. Schnell vergessen wird dabei, dass Künstler*innen, wie zum Beispiel die bereits in den 60er-Jahren offen als Transfrau lebende schwarze Soulsängerin Jackie Shane oder der seine Hässlichkeit und Fettheit zelebrierende Divine, viel radikaler, progressiver, also queerer waren in ihrer Zeit. Nach den 70er-Jahren, die die Transweiblichkeiten bei einem breiteren Publikum sichtbar machten – hier in Deutschland zum Beispiel die Chanteuse und Nachtlubbesitzerin Romy Haag – sind die 80er-Jahre wieder dezenter eingestimmt. Bis auf kleine Ausnahmen wie Boy George oder Amanda Lear. Die Queerness war in den 80er-Jahren rougher verortet, nicht so bunt und knallig wie die Glam-oder Disco-Ära, sondern hart und dreckig in der Punk-und Hardcore-Szene zu finden.

Die Queerness versteckte sich wieder in den Subkulturen. Die Sängerin Sanni Est meint über diese Dekade: "Wenn ich ehrlich bin, kann ich mich kaum an international anerkannte Künstler*innen erinnern, die sich als Trans* verortet haben in den 80er-Jahren. Natürlich fielen mir viele meiner alten Idole als gender-herausfordernde Charaktere ein: Cassia Eller, Edson Cordeiro, Klaus Nomi, Prince, etc. Ich würde stark in Betracht ziehen, dass offen als trans* zu leben in den 80ern und 90ern eine zu marginalisierende Wirkung hatte, um als Trans*Künstler*innen überhaupt eine Anerkennung zu erreichen."

In den 90er-Jahren kam die Stunde der Frauen, die im Pop groß wurden. Der feministische Pop mit Protagonistinnen wie Björk, Alanis Morissette, Lauryn Hill, Madonna und vielen anderen, die endlich den Frauen und ihren Themen eine Stimme gaben. Sie machten den Frauen in der Musikindustrie den Weg frei und verschafften diesen eine breitere Präsenz im Geschäft. So wie im Feminismus die nächste logische Stufe der Evolution der Queerfeminismus war, so hat schließlich auch im Pop der Queerfeminismus Einzug gehalten.

The present is trans and the future genderless

Die ersten Dekaden des neuen Jahrtausends haben das Potenzial, eine Ära der Transfrauen zu werden oder sogar eine ganz und gar geschlechtslose Musikära. 2018 war das Jahr von Sophie, die schottische Künstlerin hat dem Pop soundästhetisch und stilistisch ein Upgrade verpasst. Mit ihren künstlichen Synthie-Sounds und ihrer quietsch-glatten Werbe-Ästhetik hält sie dem neoliberalen Zeitgeist den Spiegel vor. Sie selbst ist das perfekte Produkt in einer Welt, die nur aus Marken besteht.