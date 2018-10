Warum Narzissmus und Konformität sich nicht widersprechen

Richard Schuberth ist Satiriker und Autor des Buches "Narzissmus und Konformität", das im Verlag Matthes & Seitz Berlin erschienen ist. Für die kulturWelt auf Bayern 2 hat Joana Ortmann mit ihm gesprochen.

Joana Ortmann: Welches größere Problem zeichnet sich für Sie im zunehmenden Narzissmus unserer Gesellschaft ab?

Richard Schuberth: Ich sehe darin Anzeichen einer Selbstanzeige. Eine narzisstische Gesellschaft beginnt den Narzissmus zu entdecken. Wir verdanken der Psychoanalyse die schönen Kompensationstheorien: Wenn sich jemand besonders unnarzisstisch gebärdet, dann ist schon einmal Verdacht angemeldet. Also die Identifikation von vereinzelten Narzissten – ob das jetzt Popstars sind oder ein Politiker, oder das Super-Arschloch männlicher oder weiblicher Provenienz, das uns verlassen und stehen gelassen hat – ist eine sehr angenehme Projektionsfläche, um sich von einem Nexus freizusprechen, der die gesamte Gesellschaft durchzieht. Meine Grundthese ist, dass wir im Neoliberalismus, in der spätkapitalistischen Verfasstheit unserer Gesellschaft alle notgedrungen narzisstisch sind. Deshalb aber auch diese neue Hexenjagd.

Was ist der größte Wandel, den dieser Begriff, wie ihn Freud mal gemeint hat und wie er heute leichtfertig in die Welt geschmissen wird, durchgemacht hat?

Im Grunde hat er früher das bezeichnet, was man im 19. Jahrhundert, etwa die großen Romanciers, als Eitelkeit beschrieben hat, als Selbstsucht, als Selbstzentriertheit. Aber im ersten großen Essay, mit dem Freud 1914 den Narzissmus wirklich in die Psychologie eingeführt hat, schreibt er darüber immer schon im Hinblick auf Homosexuelle und auf selbstgenügsame Frauen, also Frauen die die männlichen Bestätigungswünsche nicht erwidern. Das hat natürlich eine starke Misogynie und auch eine antifeministische Tendenz. Heutzutage wird der typische Narzisst mit dem egoistischen Wirtschaftsboss oder dem kalten Beziehungspartner verbunden, also eher männlich codiert. Aber ein viel wichtigerer und signifikanterer Wechsel, den der Narzissmus-Begriff erfahren hat, war folgender: Bis Kernberg, dem bekannten Psychoanalytiker, ist man davon ausgegangen, dass der Narzisst eine extrem unsichere, ungeliebte Seele ist. Jemand, der ein mangelndes Selbstwertgefühl kompensieren muss. Seit den 1970er Jahren tendiert der Diskurs eher ins Gegenteil. Wer als Narzisst auftritt, muss jetzt nicht eine mangelnde Bestätigung in der Kindheit oder ein fragiles Selbst kompensieren, sondern das, was draußen draufsteht, also die Plakette, ist auch drinnen. Der Narzisst wird eher als ein Wesen gesehen, das in seiner Jugend und seiner Kindheit verwöhnt wurde. Also das genaue Gegenteil: Nicht der Mangel an frühkindlicher Bestätigung wird heute konstatiert, sondern ein Übermaß an Bestätigung.

Ihre These nun wiederum ist, dass Narzissmus heute zu einer Form des Überlebens geworden ist.

Seit dem Untergang eines rein religiösen Weltbildes gibt es immer wieder quasi puritanische Diskurse, die Selbstermächtigung, Hedonismus, Egoismus oder Individualismus ächten als gemeinschaftsfeindliche, asoziale Eigenschaften. Ursprünglich, weil sie Gott herausfordern und auch weil sie angeblich gegen die Gemeinschaft verstoßen. Ich würde sogar sagen, dass heutzutage die Eigenschaften, die den Narzissten zugesprochen werden, Grundvoraussetzungen im Arbeitsmarkt sind. Zum Beispiel wird einem ja von klein auf immer wieder eingeimpft, dass man so konkurrenzfähig wie möglich sein soll, so un-empathisch wie möglich, sich im täglichen Selbstdarstellungskampf als die "geilste Sau ever" anpreisen soll. Das ist sehr paradox, das moderne Individuum – oder das postmoderne Individuum, das ist jetzt eine Ermessenssache – wird ja einem fürchterlichen Double Bind ausgesetzt, vollkommen widerstrebenden und widersprechenden Erwartungen: Einerseits muss es Selbstoptimierer sein, muss sich als Einzelner durchsetzen können, so unsolidarisch wie möglich. Und es ist natürlich vollkommen logisch, dass in einer Gesellschaft, die in ihrer ganzen Basis bis zu ihrem tiefsten Grund narzisstisch organisiert ist, dass dort Ideologien eine größere Wertigkeit bekommen, die Gemeinschaftlichkeit, Selbstlosigkeit usw. predigen. Aber das, was gepredigt wird, ist dann selbst verdächtig. Denn es weist im Grunde genommen auch auf das hin, was verdrängt werden soll. Und dann ist es natürlich praktisch, wenn man diese Impulse, wenn man diesen Narzissmus, den wir alle in uns tragen, in Einzelmenschen projizieren kann. Das ist so, als würde sich der Eisberg selber die Spitze absägen um unsichtbar zu bleiben.

Wie ist Ihr Impuls darauf? Wollen Sie aufklären, wollen Sie all den großen und kleinen Narzissten die Möglichkeit geben, noch einmal anders auf sich zu schauen, all das zu durchschauen? Wo wollen Sie hin mit Ihrem Befund?

Mich interessiert der Narzissmus gar nicht so sehr als Ächtung von sozialschädlichen Eigenschaften, sondern die Frage: Wie wird das Bedürfnis nach Bestätigung, nach Gratifikation, wie wird gesellschaftliche Konformität erzeugt. Bei Freud gibt es ja schon den Topos der Unnahbarkeit und der Selbstgenügsamkeit. Zum Beispiel die coolen schönen Frauen, die nicht auf unsere Liebe angewiesen sind. Und in dem Moment, wo wir wirklich so etwas wie eine radikale Gesellschaftskritik betreiben, kann es passieren, dass man selber in die Raster der Kriterien von Narzissmus hineinfällt. Denn durch das Bedürfnis, geliebt zu werden und ständig bestätigt zu werden, wird diese Konformität auch geregelt. Individualität wird geächtet und wir können uns nicht mehr wirklich radikal außerhalb dieser Gesellschaft stellen, weil das sofort auch den Stempel des Narzissmus in sich trägt. In dieser Komprimierung sehe ich die größte Gefahr des Narzissmus-Diskurses.

Und wie ist Ihr eigener Ausweg, um nicht dieser Form des Narzissmus zu erliegen?

Die Gefahr liegt im Bedürfnis nach Gratifikation. Denn über das Bedürfnis danach, anerkannt zu werden, wird unser Bewusstsein strukturiert. Das ist eine banale Einsicht. Unbequeme Einsichten oder zu komplizierte Wahrheiten oder Reflexionen, die nicht leicht kommunizierbar sind oder nicht gesellschaftlich sanktioniert sind, die muss man, um beliebt zu sein, um anerkannt zu werden, um Teil der Crowd zu sein – da sind wir jetzt bei den sozialen Medien – unter den Tisch kehren. Die sozialen Medien sind ein interessantes Beispiel, also die "Likeokratie". Das merke ich zum Beispiel an mir selber, seit meinem Einstieg in Facebook. Durch das ständige Voting bist du unter ständiger Beobachtung und du wirst ständig evaluiert, durch die Anerkennung, die du bekommst oder die dir vorenthalten wird. Und das hat natürlich eine extrem starke, prägende Kraft, weil es die Menschen dazu anhält, Inhalte, die weniger populär sind, aus dem eigenen Portfolio raus zu kürzen und eher Formulierungen oder die Art sich darzustellen oder Wahrheiten, die besonders gut ankommen, zu forcieren. Das ist auch eine vom Markt gesteuerte Angelegenheit. Dadurch wird aber Individualität ausgerottet und jemand, der sich dem widersetzt, wird in einer narzisstischen Gesellschaft dann oft selbst als zu selbstgenügsam oder gar zu eitel oder zu narzisstisch angesehen. Das hat auch etwas damit zu tun, dass das Denken und gesellschaftliche Prozesse sehr individualisiert sind. Wir neigen dazu, Dinge zu psychologisieren oder zumindest Gesellschaft auch immer auf die einzelne Ebene herunter zu brechen.

Verpassen war gestern, der BR Kultur-Newsletter ist heute: Einmal die Woche mit Kultur-Sendungen und -Podcasts, aktuellen Debatten und großen Kulturdokumentationen. Hier geht's zur Anmeldung!

Die tägliche Dosis Kultur – die kulturWelt als Podcast. Hier abonnieren!