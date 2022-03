"Warum muss das sein?": Rapper Capital Bra singt gegen den Krieg

In einem anderen Song mit dem Titel "Capital – Kein Krieg in der Ukraine" hatte sich Capital Bra ausführlich zu den Ursachen des Kriegs aus seiner Sicht geäußert. Dabei gab er Russen und Amerikanern gleichermaßen die "Schuld" am Konflikt: "Віttе hört mіr zu, mеhr vеrlаng’ ісh nісht/ Ісh еrklär’ еuсh dеn Коnflіkt аuѕ ‘nеr аndrеn Ѕісht/ Wіr Ukrаіnеr, wіr wоlltеn nіе mіt Ruѕѕlаnd Ѕtrеіt/ Dосh dіе Аmіѕ рrоvоzіеrеn аuѕ dеm Ніntеrhаlt/ Роlіtіkеr, dіе für аllе Меnѕсhеn rеdеn/ Еѕ gеht um Gеld und Масht, unѕ gеht’ѕ um Меnѕсhеnlеbеn/ Ruѕѕіѕсhе Раnzеr, dіе іn mеіn Lаnd еіnfаhr’n/ Du ѕіеhѕt Тоtе vоr dеm Мајdаn."

Teemarke in ukrainischen Farben

Mit dem Verkauf einer in den blau-gelben Farben der ukrainischen Flagge gehaltenen "Sonderedition" seiner Teemarke will der Musiker Geld für die ukrainische Zivilbevölkerung sammeln. Auf seinem Instagram-Account schreibt Capital Bra: "In sechs Wochen steht die STOP WARS Edition in den Regalen und wir alle können unsere Bratans und Bratinas in der Ukraine gemeinsam unterstützen! Ich freu mich unnormal Bratuchas!" Damit zitiert Capital Bra die russischen Slang-Wörter für "Bruder" (Bratan) und "Schwester" (Bratina). Mit dem gleichnamigen Dorf in Kroatien hat das nichts zu tun, schon eher mit der ebenfalls so bezeichneten farbenfrohen Verbrüderungsschale, wie sie schon im Zarenreich üblich war.

"Wir verdienen daran gar nichts", verspricht der geschäftstüchtige Rapper, "sondern spenden alles, was in dieses Projekt gebuttert wird direkt an die Menschen in Ukraine!" Um die Teemarke in den Geschmacksrichtungen Wassermelone, Pfirsich, Zitrone und Granatapfel hatte es bei der Markteinführung im Februar vergangenen Jahres viele Schlagzeilen gegeben. Hersteller ist der UniBev-Konzern.