Warum München ein queeres Museum braucht

Sammlungsaufruf an die Bevölkerung

In der Dauerausstellung des Stadtmuseums war queeres Leben in München bislang auch kaum vertreten. Doch seit letztem Jahr gibt es nun einen Sammlungsaufruf des Museums und des "Forum Queeres Archiv" an die Münchner Bevölkerung, die Erinnerungslücke zu schließen.

An die zweihundert Objekte sind bislang zusammengekommen: Die Überbleibsel der vielen Szenelokale, die dank Gentrifizierung und Internetkontaktbörsen längst verschwunden sind. Zum Beispiel die Bären aus der "Teddy-Bar", die Einladung zu Freddie Mercurys legendärer Feier seines 39. Geburtstags im "Old Mrs. Henderson", ein selbst gebasteltes Lesben-Identitäts-Spiel, das in der "Nymphe" gespielt wurde. Oder die vielen Streichholzheftchen und Feuerzeuge, die auch Erkennungszeichen waren: Ich gehöre dazu. Protestplakate gegen den repressiven AIDS-Maßnahmen-Katalog der bayerischen Staatsregierung.

Die Lederhose, die Münchens erster offen schwuler Stadtrat auf dem Gay Sunday trug – ein Oktoberfest-Event und ein Stück queere Emanzipationsgeschichte.

Kein Sondermuseum, sondern präsent in jeder Ausstellung

Mit der Fülle dieser Objekte und der queeren Münchner Geschichte könnte sicher ein eigenes Museum bespielt werden. Doch beim "Forum Queeres Archiv" sind die Meinungen geteilt und auch im Stadtmuseum möchte man das Thema lieber im eigenen Haus präsentieren. Pia Singer von der Sammlung Stadtgeschichte im Münchner Stadtmuseum sagt: "Der große Vorteil ist: Wenn wir queeres Leben im Stadtmuseum thematisieren, erzielen wir eine ganz andere Breitenwirkung. Also ein ganz anderes Publikum kommt zu uns und schaut sich unsere Ausstellungen an, verglichen mit beispielsweise denen, die in Berlin ins Schwule Museum gehen würden."

Es sei überhaupt keine Delegitimierung eines Schwulen Museums, beteuert Pia Singer, nur: "Wenn man eine Normalisierung oder Sichtbarkeit erreichen möchte, gehört queere Geschichte, gehören queere Perspektiven eigentlich in jedes Museum – nicht in ein Sondermuseum."