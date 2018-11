Warum Marianne Faithfull verspricht: "Da kommt noch mehr"

„Tut mir leid, aber ich habe Fieber und schwitze. Können sie den Ventilator auf mich richten? Und machen Sie schnell mit ihren Fragen. Es geht mir nicht gut!“ Marianne Faithfull empfängt in ihrem Apartment am Pariser Boulevard Montparnasse im Pyjama, mit Morgenmantel, hochrotem Kopf und zerzaustem Haar. Eine kranke Frau, die kaum laufen kann, schlecht hört und äußerst gereizt ist. Selbst, wenn man ihr Komplimente macht - und ihr neues Album mit dem Spätwerk eines Leonard Cohen oder Johnny Cash vergleicht – weil es von ähnlicher Lebenserfahrung und Intensität zeugt. Darauf reagiert sie geradezu pikiert: "Noch sterbe ich nicht! Ich mag zwar so aussehen, aber ich habe immer noch viel zu sagen. Also, da kommt noch mehr."

"Je mehr man kämpft, desto schlimmer ist es"

„Negative Capability“, ihr 21. Album, sei längst nicht ihr letztes, so Marianne Faithfull. Schließlich müsse sie ihre mondäne Altbauwohnung finanzieren - voller Bücher, Kunst, Fotos, aber auch welken Blumen, wahllos verteilten Kleidungsstücken und Essensresten. Hier – so die Hausherrin - schreibe sie ihre autobiographischen Texte über verflossene Lover und Freunde wie Anita Pallenberg, die Ex von Keith Richards. Die sei einen „guten Tod“ gestorben. Und den wünscht sie auch für sich selbst: "Ein guter Tod ist, wenn man einfach loslassen kann. Unter einem harten Tod verstehe ich, wenn man dagegen ankämpft und Widerstand leistet. Was ganz normal ist. Keiner will sterben. Aber je mehr man kämpft, desto schlimmer ist es. Ich hoffe, ich kann loslassen."