Warum Luxuswohnungen in leeren KIöstern der falsche Weg sind

Klosterland Bayern. Andechs. Benediktbeuern. Kloster Schlehdorf. Die Klöster prägen nicht nur die Architektur in Bayern schon seit mehr als 1.000 Jahren. Sondern sie prägen auch die Kultur mit. Drum seien nicht nur die Kirchen, sondern die ganze Gesellschaft in der Pflicht über der Erhalt der Klöster nachzudenken, so der Organisator der Tagung, Matthias Pfeil vom bayerischen Amt für Denkmalpflege: "Es geht um den geistlichen Inhalt. Wir wollen nicht nur Steine pflegen. Wie kann man das in die neue Zeit transportieren? Es geht darum, dass man die ihrer Geschichte nach gerecht nutzt und darüber muss man reden."

"Klöster sollten lebendig und sichtbar sein"

Das Kloster Fürstenfeld in Fürstenfeldbruck hat das Amt für Denkmalpflege bewusst als Tagungsort gewählt. Hier ist der Wandel schon vollzogen. Einst Zisterzienser-Kloster, heute Polizeischule, Museum und Kulturzentrum. Dass alle Klöster zu Museen werden, das ist Generalvikar Peter Beer von der Erzdiözese München Freising zu wenig: "Wenn es nur Museum wäre, wäre es schon ein bisschen tot, es sollte schon lebendig und sichtbar sein, wie Glaube in die Gesellschaft wirken kann, von so einem Standort aus."

In den Klöstern sollen keine Luxuswohnungen entstehen

Ein Kloster komplett aufzugeben, sei letztendlich die Kapitulation vor eigener Ideenlosigkeit und fehlendem Mut, so Beer. Drum hofft er, dass mit der Tagung eine öffentliche Diskussion in Gang kommt. Denn nicht jedes Kloster könne ein Bildungshaus werden. Es brauche Konzepte für ganz Bayern. Darum wollen sich die Kirchen mit Kommunen und Freistaat vernetzen. Hochschulen, Schulen, Meditationshäuser, Nutzung für karitative Zwecke, als Alten- und Flüchtlingsheime oder für inklusive Wohnformen: Vieles ist vorstellbar. Luxuswohnungen, Restaurants und Geschäfte – so wie beispielsweise in den Niederlanden – das will man vorerst nicht, sagt Ferdinand Kramer, vom Institut für Bayerische Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität.

Brandenburg hat mehr Erfahrung

Tatsache ist: es gibt immer weniger Nonnen und Mönche auch in Bayern. Man muss sich also was einfallen lassen. Leere Kirchen. In Brandenburg kennt man das schon länger. Und hat schon mehr Erfahrung mit der Umnutzung von traditionsreichen Sakralbauten. Zum Beispiel als Kulturzentren in Dörfern, wo es sonst keine Räume für Konzerte und Vorträge gibt. Bernd Janowski vom Förderkreis Alte Kirchen Berlin Brandenburg rät den Bayern: "Vielleicht können sie lernen, dass es sehr, sehr wichtig ist, die Menschen vor Ort auch außerhalb der Kirche zu organisieren und auf diesem Weg der Erhaltung und Bewahrung auch mitzunehmen. Es ist doch toll, dass man in jedem Ort eine Kirche hat, die sich den marktwirtschaftlichen Zwängen erst einmal entzieht."

Kirche ist "keine abgeschlossene Insel"

Dass Kirchengemeinden und Bürgervereine gemeinsam für den Erhalt von Kirchen und Klöstern kämpfen. Auch ein Zukunftsmodell für Bayern? Generalvikar Peter Beer sagt: "Kirche ist ja keine abgeschlossene Insel, mehr als wünschenswert." Von den etwa 1.000 Klöstern in Bayern werden momentan noch 150 im ursprünglichen Sinne genutzt. Tendenz sinkend. Das weckt Begehrlichkeiten. Auch Vertreter aus der Immobilienbranche sind zur Klostertagung nach Fürstenfeldbruck gekommen.

