Warum Long Covid-Erkrankte im Netz attackiert werden

Geschmacks- und Geruchsstörungen, Kopfschmerzen, Müdigkeit. Etwa jeder zehnte Corona-Patient leidet noch Monate nach der Infektion unter lästigen Symptomen. Auch wenn man die genauen Zahlen der von Long Covid Betroffenen nur schätzen kann: Knapp drei Jahre Pandemie mit Millionen Infizierten haben ihre Spuren hinterlassen. Christian Bröhenhorst ist Künstler. Er beschäftigt sich damit, was Long Covid für Betroffene bedeutet. Im Auftrag eines Forscherteams setzte er wissenschaftliche Interviews mit Long Covid-Probandinnen in Collagen um.

"Ein Proband hat beispielsweise erzählt," so Bröhenhorst, "dass ganz alltägliche Dinge, wie den Müll runterbringen, sehr beschwerlich waren. So extrem, dass er sich danach erst mal hinlegen musste. Ein anderer Mensch galt in seinem Freundeskreis immer als Unterhalter und als besonders schlagfertig. Das ist seit seiner Erkrankung überhaupt nicht mehr der Fall."

Unsichtbare Folgen sichtbar machen

In einer Collage von Christian Bröhenhorst steht eine gebückte Gestalt im Vordergrund des Bildes. Ein Mann, der die Stimmung vorgibt: Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Trauer. Seine Energie ist am Ende. Fast möchte man an dem Schlüssel drehen, der aus seinem Rücken ragt und ihn wieder aufziehen. Nur dass der Mensch nicht so mechanisch funktioniert wie eine Spieluhr. "Chronische Müdigkeit" heißt das Bild. Den Titel "Atmen" trägt das Bild eines Baumes. Entwurzelt, mit einer Krone aus schweren, rostigen Maschinenteilen. Überall fallen Schrauben und Muttern ab. Beim näheren Hinsehen entpuppt sich der Baum als dysfunktionale Lunge. Jede Bewegung ein schwerfälliger Akt.