Warum Künstler immer noch auf die Soforthilfe warten

Nächstes Hilfsprogramm, nächste Verzögerung: Die Gutschein-Lösung für abgesagte Kulturveranstaltungen, an der die große Koalition seit gewisser Zeit arbeitet. Worum es geht, hat Johannes Fechner von der SPD vor kurzem im Bundestag erklärt: "Wer wie ich Tickets für die Toten Hosen oder die Ärzte ergattert hat, der könnte nach heutiger Rechtslage den Kaufpreis zurückfordern, und genau deshalb müssen wir dieses Gesetz beschließen, dass nicht der Kaufpreis zurückgefordert werden kann, sondern dass es einen Gutschein gibt, der dann im nächsten Jahr oder schon in diesem Jahr für ein Ersatzkonzert oder eine andere Veranstaltung eingelöst werden kann. Das ist eine ganz wichtige Maßnahme, dass wir die Liquidität der Veranstalter erhalten. Long live Rock’n’Roll."

Und wenn ein Veranstalter Pleite geht?

Den Veranstaltern helfen – und damit auch den Musikerinnen und Musikern. So schnell, wie Fechner sich das wünscht, geht es aber nicht. Noch sei einiges zu klären, sagt der SPD-Politiker: Wer auf das Geld für sein Ticket wirklich nicht verzichten kann, soll es zurückfordern können. Weil er oder sie sich dann aber womöglich herumstreiten muss, gibt es nun die Forderung nach einer Schlichtungsstelle. Bedacht werden muss außerdem noch der auch nicht so unwahrscheinliche Fall, dass ein Veranstalter Pleite geht – die Gutscheine sind dann ja quasi wertlos. In dieser oder der nächsten Woche will der Bundestag das Gesetz beschließen. Am 15. Mai soll es dann in den Bundesrat, in anderthalb Wochen also. Erst dann ist die Regelung in Kraft, die Veranstalter retten soll, indem sie ihnen erlaubt, das Geld der Festivalbesucher erstmal zu behalten.