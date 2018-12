Warum Kreative München den Rücken kehren

München kann Hochkultur. Dafür ist die Stadt bekannt. Aber kann sie auch Subkultur? Abseits von Mainstream? Ja, sagt Julian Hahn von "Wannda", einem Verein, der sich das Ziel gesetzt hat Platz für Träume, Kunst und Kultur zu entdecken. Dank Zwischennutzung: Mit einem Zirkuszelt und fliegenden Bauten auf brachliegenden Flächen schafft er Räume für Kreativität. Auf dem Gelände der ehemaligen Luitpoldkaserne will Hahns Kulturbasar das Viertel zusammenführen. Er wünscht sich von den Behörden nicht mal unbedingt Förderung in Form von Geld. Es würde schon ausreichen die Infrastruktur gestellt zu bekommen, also: Wasser, Strom und Abwasser.

Hohe Mieten: München kein Pflaster für Subkultur

Es wird der Subkultur tatsächlich nicht leicht gemacht in München. Denn Raum für Experimente ist rar. Darunter leidet auch die Pop- und Nachtkultur. Es gibt sie, aber die Hürden sind hoch, sagt David Süß vom Musik-Club "Harry Klein". Da Subkultur ja nicht unbedingt auf Geld verdienen aus ist, weil sie auch gar nicht kommerziell sein muss, werde es in München immer schwieriger. Es gebe in München keine Räume, beklagt David Süß, und damit auch keine Freiräume, in denen Leute mit wenig Geld spannende Sachen machen können. Da sie die Mieten nicht zahlen könnten, würden sie auf Dauer verschwinden. Viermal wurde er mit seinen Clubs schon vertrieben - auch das "Harry Klein" wird einem Hotel weichen. Süß versteht es, wenn junge Kreative München den Rücken kehren.

Die Stadt weiß das und versucht gegenzusteuern. Jürgen Enniger vom "Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft München" denkt, es sei durchaus möglich, die Situation in München langfristig zu verbessern. Um der kreativen Szene so ein Angebot zu machen, müssten drei Referate zusammenarbeiten: Das Kommunalreferat, das für die Liegenschaften zuständig ist, das Wirtschaftsreferat, das für die Branchenentwicklung zuständig ist und das Kulturreferat, das für die Kulturförderung zuständig ist.

Für junge Kreative wäre Planungssicherheit ein Anreiz. Meint die Stadt es ernst mit kreativer Infrastruktur, muss sie wohl die Subkultur ähnlich wie die Hochkultur subventionieren.