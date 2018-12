Warum Kirsten Boie Kinderbücher über Weihnachten schreibt

Der kleine Ritter Trenk, die Kinder aus dem Möwenweg, Skogland und der Detektiv Thabo: Kirsten Boies Kinder- und Jugendbücher sind vielseitig, vielsagend und sehr erfolgreich. Aber auch Weihnachten hat es der Kinderbuchautorin angetan. In ihren Büchern ist die Zeit vor Weihnachten immer wieder ein Thema.

"Das ist eine Zeit, in der es um Geheimnisse geht um Überraschung, um all das, was Kinder so lieben."

Bücher verändern sich mit der Lebenswelt der Kinder

Kirsten Boie, die bereits 2007 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis für ihr Lebenswerk geehrt wurde, hat schon mehrere Bücher über die Adventszeit geschrieben. "Alles ganz wunderbar weihnachtlich" war 1992 ihr erstes Weihnachtsbuch, das "Klassischste" unter ihnen, wie sie selbst sagt. In den letzten Jahren kamen noch drei weitere hinzu, ein Neues ist schon geplant.

Die Lebenswelt der Kinder ändere sich und mit der Lebenswelt der Kinder müssten sich auch die Bücher ändern, sagt Boie. Schließlich müssten immer die Themen vorkommen, die für Kinder gerade wichtig sind.

Es geht um kindliche Glücksgefühle

In ihren Weihnachtsbüchern gehe es vor allem um vorweihnachtliche Glücksgefühle. Kritik an dem herrschenden Konsumrausch hat für die 68-jährige Hamburgerin da keinen Platz. Neben den Geschenken spiele auch das Beschenken eine wichtige Rolle: "Kinder machen da die Erfahrung, wie schön es ist, andere zu beschenken und was für andere zu tun."

Für die Schriftstellerin bietet gerade die Nikolaustradition daher viel Stoff für Geschichten. Der Heilige hat einer Legende nach drei Mädchen vor einem Leben in Armut und als Prostituierte bewahrt, indem er ihnen eines Nachts goldene Äpfel in ihre Kammer warf.

Nikolaus verkürzt Wartezeit bis Weihnachten

Prall gefüllte Stiefel oder Säckchen, die am Nikolaustag wie von Zauberhand vor der Tür stehen, könnten als kleiner Höhepunkt die für Kinder unendlich lange Wartezeit bis Weihnachten verkürzen. Insofern hat der Nikolaus eine wichtige Funktion, erklärt Kirsten Boie.