Warum Kinder alles sammeln

Der 9-jährige Valentin aus München hat eine besondere Leidenschaft: Er ist leidenschaftlicher Sammler von allem was mit dem antiken Ägypten zu tun hat.

In zwei Glasvitrinen stehen seine größten Sammlerschätze wie in einem Museum präsentiert: ordentlich nebeneinander platziert, auf Glasböden, und ohne Staub.

Valentin weiß, wer Anubis und Amunra sind und dass die Cheops-Pyramide 149 Meter hoch ist. Das ist schon ziemlich besonders in seinem Alter – und doch ist er als Sammler in guter Gesellschaft unter seinen Altersgenossen.

Durch Sammlungen die Welt verstehen

Die Leidenschaft, Dinge zu sammeln, ist eine höchst menschliche und vor allem kindliche Eigenschaft. Das weiß, Ludwig Duncker, Erziehungswissenschaftler der Universität Gießen, sehr gut. Er hat 550 Sammlungen von Kindern erforscht.

"Die Kinder wollen die Welt verstehen lernen und sich intensiv damit auseinandersetzen. Exemplarisch an einer Sammlung wird Expertenwissen erworben." Ludwig Duncker, Erziehungswissenschaftler

Doch ums Wissen an sich geht es den meisten Kindern nicht, sagt der Erziehungswissenschaftler: „Im Vordergrund steht das Bedürfnis nach einer ästhetischen Erfahrung. Das ist immer die Oberfläche, der Reiz des Gegenstandes, der den Wunsch auslöst, diesen besitzen zu wollen, um sich daran zu freuen.“

Kommerziell beeinflusste Sammlungen

Heute sammeln immer mehr Kinder Sticker-Hefte mit Fußballmannschaften und Co, die in Supermärkten und Discountern angeboten werden. Solche Trend-Sammlungen stimmen den Gießener Professor nachdenklich.

Laut seiner Forschung sind mittlerweile 3 von 4 Sammlungen kommerziell beeinflusst, vor 20 Jahren war es noch jede Zweite. Besonders die weit verbreiteten Fußball-Hefte sieht der Experte kritisch.

"Es ist alles vorgegeben, ein Kind kann nicht einmal die Lieblingsmannschaft zusammenstellen. Je stärker die Sammlung kommerziell beeinflusst sind, desto weniger deutlich ist die Kreativität im Ordnen und Umordnen, desto weniger originell ist die Sammlung, desto weniger spiegelt sich die Persönlichkeit des Kindes in der Sammlung wieder." Ludwig Duncker, Erziehungswissenschaftler

Ein Blick in die Seele eines Kindes

Auch für Erwachsene kann es interessant sein, sich mit der Sammelleidenschaft der Kinder auseinanderzusetzen. Denn mit den Steinen, Briefmarken oder ägyptischen Playmobilfiguren, die der Nachwuchs mit nach Hause schleppt, öffnet sich ein Fenster ins Innenleben der Kinderseele.

"Sammeln ist freiwillig, selbstgesteuert und deshalb intensiv. Das ist eine eigentätige Beschäftigung mit der Welt. Man kann Sammeln nicht verordnen. Kein Vater, keine Mutter würde auf die Idee kommen einem Kind anzuordnen: Ab morgen sammelst Du Briefmarken." Ludwig Duncker, Erziehungswissenschaftler

Und tatsächlich - Valentins Faszination für das alte Ägypten kam just in einem Moment, als seine Eltern nicht im Raum waren. Er war vier Jahre alt und schaute sich den Zeichentrickfilm „Die Hexe Lilly und die Mumien“ an.

Die Sammelleidenschaft verändert sich mit dem Alter

Der Umgang mit den Dingen verändert sich im Laufe der Kindheit. Im Krabbelalter wollen Kinder speziell die Sachen um sich haben, die sie mögen, sagt Ludwig Duncker.

Im Kindergarten fingen sie dann damit an, diese thematisch zu ordnen, ganz nach dem eigenen Geschmack und manchmal auch nur im Kopf und nicht wie üblich auf einem Regal.

Erst im Grundschulalter beginnt die Phase, in der Kinder sich gegenseitig Dinge zeigen, manchmal ein bisschen angeben, aber sich auch immer wieder sachbezogen austauschen.

Mit der Pubertät werfen viele Teenagers ihre alten Sammlungen weg – zu kindisch das Ganze. Das Sammeln an sich findet aber weiter statt. In Form von Popstars-Plakaten, Klamotten oder später einfach nur Möbeln. Der Erziehungswissenschaftler Ludwig Duncker: "Jeder möchte auch seine Wohnung einrichten, wie es ihm gefällt – das könnte man auch als eine Sammlung bezeichnen."