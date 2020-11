Warum junge Menschen Biografiearbeit betreiben

Wer bin ich? Immer wieder stellt sich Sarah dieselbe Frage. Sie ist gerade einmal 20 und hat ihr Abitur während der Coronazeit erfolgreich abgeschlossen. Sarah (Name geändert) war Handballerin, hat den Leistungssport jetzt aber an den Nagel gehängt. Sie will studieren. Doch was? Bei der Planung ihrer Zukunft fühlt sie sich verloren.

Blick in die Vergangenheit

Bisher war ihr Leben strukturiert, sie war Tag für Tag im Sport eingebunden und bekam dort Halt und Anerkennung. Jetzt fühlt sie sich, als würde sie in ein Vakuum fallen. Ihr Selbstwertgefühl ist im Keller. Sarah wendet sich in dieser Situation vertrauensvoll an Diakonin Cornelia Stettner vom Institut für Biografiearbeit im Evangelischen Bildungswerk.

"Ihr ganzes Leben war auf Leistung ausgerichtet", sagt Stettner. "Als sie plötzlich freie Zeit hatte, ist sie fast in eine Depression gefallen. Sie dachte, ich bin doch mehr als die gute Handballerin, mehr als die gute Abiturientin. Aber wer bin ich?" Mit der Biografiearbeit versucht Cornelia Stettner, Sarah zu helfen, eigene Antworten auf diese Fragen zu finden.

Biografiearbeit wird jünger

Immer mehr junge Menschen sind mit dem eigenen Leben vollkommen überfordert, stellt die Diakonin fest. Corona verschlimmert die Situation noch, weil vieles in der Ausbildung oder im Studium nur noch online funktioniert. Die Kontakte und der Austausch fehlen. Um über ihr Dilemma zu sprechen, öffnen sich die jungen Leute für die Biografiearbeit, die eigentlich sonst eher von älteren Menschen betrieben wird.

Dabei sollen Erinnerungen eine Brücke zur Gegenwart bilden. Ob das gelingt, hängt mit der Fähigkeit zusammen, aus den eigenen Erfahrungen zu lernen und nicht immer wieder die gleichen Konflikte zu durchleben, die man schon als Kind mit den eigenen Eltern ausgefochten hat.

"Die Eltern spielen eine große Rolle", sagt Cornelia Stettner. "Wie ging es denn meinen Eltern und was sind deren Biografien? Also auch ein Stück zu verstehen, einzuordnen und die Eltern nicht verantwortlich zu machen für das, was ich jetzt bin oder wie ich damit umgehe." Das Ziel: Mit Blick auf die eigene Kindheit und die Vergangenheit die Verantwortung für die Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.

Suche nach Halt

Zuerst soll ein positiver Blick auf das eigene Leben im Vordergrund stehen. "Alles ist gut, auch, dass du Fragen hast und durcheinander bist", ist Cornelia Stettners Botschaft an Sarah. Im nächsten Schritt gilt es, darüber nachzudenken, was ihr im Leben fehlt: "Wo hast du beispielsweise Anerkennung gekriegt oder Freundschaftserfahrungen gemacht, jenseits der Leistung?"

Außerhalb des sportlichen Umfelds gab es für Sarah nicht viel. Darum blickt die Diakonin in der Biografiearbeit mit ihr zurück auf ihr Leben im Leistungssport. "Was war an dieser Zeit schön für dich? Was hast du an Stärken entwickelt?" Es gehe darum herauszufinden, welche Beziehungen wichtig waren und welche Menschen mehr in ihr gesehen haben als die Leistungssportlerin.

"Wunderfragen" stellen

Veränderungen sind ein Prozess. Sie brauchen Geduld, Vertrauen, Mut und Verständnis für sich selbst. Man müsse zulassen, außerhalb dessen zu denken, was unmittelbar ansteht, "auch ein Stück zu spinnen", sagt Cornelia Stettner, "wenn sie zum Beispiel sagt, eigentlich würde ich gerne Meeresbiologin sein". Wunderfragen stellen – so nennt das die Diakonin.

Bei Sarah gab es viele Anhaltspunkte. "Sie beschäftigt sich mit unheimlich vielen Themen", so Cornelia Stettner. "Diese fruchtbar zu machen ist die Hauptaufgabe als Gegenüber dieser biografischen Begleitung." Sarah versucht jetzt, sich zu verankern und einen neuen Weg einzuschlagen mit einem Studium der Betriebswirtschaft. Auch äußerlich hat sie sich verändert und sich die Haare abgeschnitten - als ein Zeichen, dass sich etwas tut und sich ihr Leben wandeln muss.