Warum Julianne Moore im Remake von "Gloria" nicht überzeugt

Um zu verstehen, was Regisseur Sebastián Lelio mit diesem Film wagt, muss man zuerst von einem anderen erzählen. Der ist – und das ist das Faszinierende – gewissermaßen der gleiche Film wie der nun erscheinende, aber eben doch ein ganz anderer. Schon im Jahr 2013 brachte Lelio "Gloria" in die Kinos, damals spielte Paulina García die Hauptrolle: eine Frau in ihren 50ern, geschieden, zwei Kinder. Tagsüber geht sie einem beliebigen Job nach, um sich abends einen Drink leisten zu können. Kurzum: eine gewöhnliche Frau mit Brille, für die sich das Kino in der Regel nicht interessiert. Lelio aber interessierte sich für sie und das ausschließlich – die Dramen ihrer Kinder, der Gesellschaft, des Geliebten streifte er zwar, schwenkte dann aber schnell wieder zur Protagonistin, die sich an einem Tag durchs Leben kämpft, am nächsten tanzt und singt.

Der Film, der nun in die Kinos kommt, zeigt in dieser Einstellung ebenfalls – ganz wie der alte – eine singende Frau am Steuer. Die Geschichte, fast jede Szene: identisch. Nur singt jetzt statt Paulina García Julianne Moore und Moore fährt natürlich nicht durch die spanischsprachige Welt Chiles, sondern durch Los Angeles.