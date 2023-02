"Warum ist es so krass?": Russen bezweifeln Putins Kompetenz

Untergangsstimmung bei den russischen Militärbloggern und Ultra-Patrioten: Sie berichten in ihren Telegram-Kanälen von einer katastrophalen Niederlage bei der aktuellen "Offensive" in der Nähe der ukrainischen Stadt Wuhledar. Die eigenen Soldaten weigerten sich, "in die Schlacht zu ziehen", so einer der gut informierten Beobachter empört: "Es ist an der Zeit, Tribunale und Kriegsgerichte einzuführen. Beliebt ist die Maßnahme nicht, aber solche Kriege gewinnt man sonst nicht." Er behauptet, "Absolventen von Militärakademien" hätten den neuesten Vormarsch geplant, mit dem aus russischer Sicht betrüblichen Ergebnis, dass außer "einem Haufen kaputter Ausrüstung" wenig erreicht worden sei - außer einem "besetzten Gemüsegarten".

"Ehrlich gesagt, verstehe ich nichts"

Manche Nationalisten sind förmlich sprachlos: "Was war das bei Wuhledar und warum ist es so krass? Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, dass das nach einem Jahr härtester Kämpfe möglich ist. Ja, um ehrlich zu sein, verstehe ich überhaupt nicht, woher die Ukraine bei Wuhledar so viel Ausrüstung her hat." Gleichzeitig lobt der Blogger die Söldner von der "Gruppe Wagner": "Es ist seltsam, wenn in denselben Streitkräften nach einem Jahr der Feindseligkeiten einige sich gute und hervorragende Noten erkämpfen, während andere zu Kanonenfutter für den Feind werden."

Warnung vor "Menschen-Experimenten"

Das ist keineswegs eine Einzelmeinung. Der kremlnahe russische Politologe Sergej Markow schreibt: "Viele Menschen fragen sich, warum die russische Armee unter allen möglichen Taktiken einen monatelangen Angriff auf gut befestigte Gebiete in Kleinstädten gewählt hat? Unter den normalerweise sehr gesprächigen Experten, die Antworten auf fast alle Fragen zu unserem politischen Kosmos haben, gibt es leider nur sehr wenige, die es jetzt eilig haben, ihre eigene Version der Antwort auf diese Frage zu geben." Ein weiterer Blogger beklagte "immer wieder riesige, lange Kolonnen von Fahrzeugen in Reichweite feindlicher [ukrainischer] Artillerie, ohne dass diese Artillerie zuvor bekämpft wird".

Sehr viel deutlicher ist der rechtsextreme "Ultra-Patriot" und Dauer-Kremlkritiker Igor Strelkow. Er behauptet, die gerade erst begonnene Offensive sei "nach ersten Erfolgen gestoppt" und die Zeit laufe allmählich ab, denn im März würden die Verkehrswege wegen des Tauwetters abermals aufweichen und im Schlamm versinken. Immerhin sei der "umgekehrte Sieg" auch ein "Ergebnis": "Es scheint, dass alle Ereignisse des vergangenen Jahres an unseren Generälen vorbeigegangen sind. Da einige von ihnen aber (zumindest ab dem Eintritt in die Militärakademie) Vollidioten sind, wurden alle Fehler, die zuvor gemacht wurden, exemplarisch wiederholt."

Andere Blogger fantasierten darüber, "kriminelle Kommandeure" erschießen zu lassen und warnten vor "Menschen-Experimenten". Auch weniger kremlkritische Militärkorrespondenten flüchten sich in bizarre Formulierungen. So nennt Alexander Kots, Sprachrohr von Putins angeblichem Lieblingsblatt "Komsomolskaja Prawda", die angebliche Offensive jetzt "aktive Verteidigung" und zitiert einen Offizier, wonach die Russen ihren Gegner "langsam ausquetschen".

Blogger spricht von "Niederlage"

Die russische Armee habe allein in Wuhledar dreißig gepanzerte Fahrzeuge verloren, die Ukrainer hätten auf russische Soldaten wie "auf dem Schießstand" geschossen. Der Angriff entlang schmaler Waldwege, die rechts und links von Minenfeldern eingerahmt seien, habe "in einer Niederlage" geendet.

Die augenscheinlich wenig positive Entwicklung an der Front setzt unterdessen Putin persönlich unter Druck. Der Politologe Michail Alexandrow behauptete in einem Interview auf die Frage, ob die "Welt ohne Putin ein besserer Ort" wäre, wie es der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius behauptet hatte: "Putin handelt sehr vorsichtig und behutsam und hat die Angewohnheit, die Lösung dringender Probleme hinauszuzögern. Denken Sie daran, wie lange er mit Georgien gerungen hat. Er hat sogar Zugeständnisse gemacht." Konkret habe Putin auf den damaligen georgischen Präsidenten Micheil Saakaschwili als "Mann aus guter KGB-Familie" gesetzt und sei bitter enttäuscht worden.

"Putin ist zu weich"

Alexandrow wirft Putin vor, auf eine "korrupte Elite" zu setzen: "Wenn in Russland ein harter nationaler Führer wie [der aserbaidschanische Machthaber] Alijew oder [der belarussische Präsident] Lukaschenko an der Macht wäre, dann würde Georgien jetzt uns gehören. Und dann würde der Westen es nicht wagen, einen Putsch in der Ukraine zu arrangieren." Putin handle jedenfalls "zu weich", ist der Politologe überzeugt. Und mit Blick auf den Westen sagte er ironisch: "Es heißt zu Recht, wenn es Putin nicht gäbe, müsste man ihn erfinden. Weil es immer bequem ist, seine Fehler auf jemand anderen abzuwälzen."

Putin selbst will am 21. Februar zum Jahrestag des Angriffs eine Rede an die russische "Bundesversammlung" halten. Sie steht normalerweise immer am Ende eines Jahres auf der Tagesordnung, wurde aber verschoben, wie es aus dem Kreml offiziell hieß, wegen der "sich sehr dynamisch entwickelnden Lage". Kremlsprecher Dmitri Peskow bestätigte, dass Putin an einem "aktualisierten Konzept der Außenpolitik" sitzt.

"Nicht das erste Mal, das uns das passiert"

Bei einem Treffen mit Vertretern der Luftfahrtindustrie hatte Putin kürzlich für Irritationen gesorgt, weil er seine Propaganda-Lüge wiederholte, Russland habe "keine Feindseligkeiten begonnen, wir versuchen, sie zu beenden". Gleichzeitig sagte er: "Wie sich jetzt herausstellt, wurden wir einfach an der Nase herumgeführt, getäuscht. Das ist nicht das erste Mal, dass uns das passiert." Damit dürfte er seine Autorität in den Augen der Nationalisten nicht gerade gestärkt haben.

Und auch, dass er Sicherheit im Flugverkehr für eine "äußerst wichtige Sache" hielt, entbehrte nicht der Komik: Er berichtete freimütig, wie er auf Dienstreisen mehrmals durch Vogelschlag in gefährliche Situationen kam und wie sich ein Hubschrauber-Pilot weigerte, wegen schlechten Wetters zu einem wichtigen Termin abzuheben: "Der Kommandant kam heraus, ich war bereits Präsident, und sagte: Ich bin der Kommandant des Flugzeugs, ich treffe die Entscheidungen, ich werde nicht fliegen. Er drehte sich um und ging weg."