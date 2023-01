Sachbücher zum Thema Freiheit: autoritär - oder bedroht?

Je heftiger gesellschaftliche Debatten ausfallen, umso wahrscheinlicher ist, dass sie ans Grundsätzliche rühren. Abzulesen ist das auch an ihren Leitbegriffen. "Freiheit" ist so ein Leitbegriff, mit dem gegenwärtig so unterschiedliche Felder wie Klimakrise, Corona-Pandemie oder Identitätspolitik bearbeitet werden.

Paradoxer Begriff: Was ist "libertärer Autoritarismus"?

Freiheit allerdings in einem spezifischen Verständnis, sagt die Literatursoziologin Carolin Amlinger: "Hier geht es um die Realisation der eigenen individuellen Handlungschancen – auch gegen andere. Und diese demonstrative Ablehnung von Hemmnissen, Hindernissen und Beschränkungen, wie man das in der Pandemie ja ganz deutlich gesehen hat, das war für uns ein erster Hinweis, diese Geste der Freiheit auch als zumindest geprägt durch ein autoritäres Ressentiment zu lesen."

Carolin Amlinger hat zusammen mit dem Soziologen Oliver Nachtwey ein Buch über ein schwer zu fassendes Phänomen geschrieben. Sie nennen es "libertären Autoritarismus". Ihre Analyse schließt an Adornos berühmte Studie zum "autoritären Charakter" aus den 1940er-Jahren an. Der Exilant Adorno untersuchte damals Denkmuster, die Menschen für antidemokratische Propaganda anfällig machen: das starre Festhalten an Konventionen zum Beispiel, die Unterwürfigkeit gegenüber Autoritäten, Aggression gegenüber Andersdenkenden und Minderheiten.

Wie aber passt das mit libertärer Freiheitsemphase zusammen? Amlinger und Nachtwey denken Adorno unter stark veränderten gesellschaftlichen Bedingungen weiter – mit einer bemerkenswerten Pointe: Die neue Autorität, um die es dem libertären Denken geht, ist in ihren Augen eine absolut gesetzte, eine "verdinglichte" Freiheit.

Was treibt sogenannte "Querdenker" an?

Den Begriff haben sich Nachtwey und Amlinger von Georg Lukács geklaut, einem marxistischen Philosophen, der vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewirkt hat. Lukács habe beobachtet, so Nachtwey im BR-Interview, "dass menschliche Verhältnisse zunehmend als Warenverhältnisse, als Ding-Verhältnisse erscheinen. Und deshalb war das unser Ansatz, zu schauen: Welchen Freiheitsbegriff wenden denn die Menschen konkret an? Und was wir sehr stark beobachten konnten, war, dass sie gesagt haben: Mir gehört diese Freiheit. Warum sollte ich mich nach anderen richten?"

Dem Buch von Oliver Nachtwey und Carolin Amlinger liegen empirische Studien zugrunde. Die beiden haben 61 biografische Interviews mit sogenannten "Querdenkern" und Menschen geführt, die von einem progressiven Aktivismus zu Sympathie mit der AfD gewandert sind, eine umfangreiche Online-Umfrage und die Untersuchung von Telegram-Kanälen gehören ebenfalls zum Forschungsprojekt der beiden. Außerdem porträtieren sie die öffentliche Figur des "gefallenen Intellektuellen", für die etwa der Philosoph Giorgio Agamben oder die Politologin Ulrike Guérot stehen. Die klassisch intellektuelle Haltung des Zweifels werde bei ihnen zu absoluter Skepsis, "das eigenmächtige Denken zum Souverän über die Fakten".