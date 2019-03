Warum es zwischen Briten und Rest-Europa noch nie einfach war

Der Brexit sei doch eigentlich ein alter Hut, meint Brendan Simms. Denn im 16. Jahrhundert habe ja schon einmal Heinrich VIII. den Bruch mit dem Kontinent, mit dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und dem Papst, vollzogen. Die englische Reformation sei deshalb der erste Brexit gewesen, sagt Simms, der in Cambridge Geschichte der Internationalen Beziehungen lehrt: "Die Reformation war sehr traumatisch, in dem Sinne, wie der Brexit auch traumatisch ist." Es sei nicht nur ein politischer, sondern auch ein rechtlicher, kultureller und psychologischer Bruch gewesen – eben ein "epochaler Bruch", sagt Simms. "Man war für fast ein Jahrtausend lang in England Teil einer größeren europäischen Ordnung. Man war eingebettet in diese Ordnung, und dann endete sie plötzlich."

"Einsperren, köpfen, andere Instrumente"

Heinrich VIII. konnte danach zu Hause schalten und walten, ohne dass eine fremde Macht, die damals in Rom saß, ihm hineinreden konnte. Genau das wollen die heutigen Brexiteers auch, nur sitzt die Macht, von der sie sich lossagen wollen, heute nicht mehr in Rom, sondern in Brüssel. Auch damals gab es viel Streit und Gezänk, aber am Ende setzten sich der König und die Reformation durch. Davon sind Theresa May und die Brexiteers noch ein ganzes Stück entfernt. Würde Heinrich VIII. zusammen mit seiner grauen Eminenz Thomas Cromwell vielleicht auch den zweiten Brexit besser hinbekommen, als May und ihr inzwischen dritter Brexit-Minister? "Das kann gut sein", sagt Brendan Simms. "Es waren aber auch andere Zeiten mit anderen Möglichkeiten: Einsperren, köpfen und andere Instrumente, die uns Gott sei dank heute nicht zur Verfügung stehen. Auch Kriege!“