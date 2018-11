Warum es beim Bayerischen Buchpreis um "sechs Richtige" ging

Der "Spielaufbau" dieser Veranstaltung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Landesverband Bayern, ist angelehnt an das berühmte literarische Quartett vom ZDF, wobei man immer sagen muss, dass an den virulenten und heftigen Marcel Reich-Ranicki bisher noch keiner heran gekommen ist. Die drei Juroren des Bayerischen Buchpreises diskutieren vor Publikum über die nominierten Bücher und entscheiden live: Die Kritikerin Sandra Kegel, die für die Frankfurter Allgemeine schreibt, Svenja Flaßpöhler, Chefredakteurin des Philosophie-Magazins, und Knut Cordsen, Kollege vom Bayerischen Rundfunk. Jeder der Juroren hatte ihr oder sein Bestes Sachbuch und ihren oder seinen besten Roman des vergangenen Jahres in die Diskussion zu bringen.