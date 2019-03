Warum Erich Kästners Leben noch nicht zu Ende erzählt ist

Er sei ein Deutscher aus Dresden in Sachsen, schrieb Erich Kästner in seinem kurzen Gedicht "Notwendige Antwort auf überflüssige Fragen", zu finden im berühmten Band "Kurz und bündig" aus dem Jahr 1950. Und weiter: "Mich lässt die Heimat nicht fort. / Ich bin wie ein Baum, der - Deutschland gewachsen - / wenn's sein muß, in Deutschland verdorrt." Doch anders als der populäre Schriftsteller reimte, ist diese Frage keineswegs überflüssig. Sie ist noch immer relevant. Und sie ist im Grunde noch immer nicht erschöpfend beantwortet. Warum blieb Kästner in Deutschland, als ein Autor und Zeiterkunder, dessen Bücher von den Nazis verbrannt worden waren? Lag das nur an dem, was er Heimat nannte?

"Er wollte Chronist sein, Zeitzeuge sein", sagt der Münchner Germanist und Erich-Kästner-Biograph Sven Hanuschek. Aus diesem Grund musste er in Deutschland bleiben. "Das war das Hauptargument. Und er hat geschrieben, das sei einer der größten Irrtümer gewesen, dass man dachte – er mit vielen –, das ist ein kurzer Spuk, das ist nach einem Jahr vorbei. Er musste überleben, er musste sehen, woher er sein Geld kriegt, wie man das machen kann, als Schriftsteller weiter zu leben, ohne sich politisch zu verbiegen. Das hat er über die Ebene der Unterhaltungsliteratur getan. Er hat die Unterhaltungsromane geschrieben – und weiterhin Kinderbücher –, die dann im Ausland, in der Schweiz gedruckt wurden und wieder eingeführt wurden und im Land verkauft wurden, obwohl er ein verbotener Autor war. Das hat alles funktioniert."

Aufzeichnungen aus der Diktatur

Sven Hanuschek forscht seit Jahrzehnten über den in seiner Wissenschaft lange ins Abseits gestellten Erich Kästner. 1999, zum 100. Geburtstag, veröffentlichte Sven Hanuschek eine große Biographie. Er gab vor einigen Jahren Kästners Roman „Fabian“ in einer vielbeachteten Neuedition heraus. Und er kommentierte das sogenannte „Blaue Buch“, Kästners geheimes Tagebuch aus den Jahren 1941 bis 45, eine private Chronik aus der Diktatur, nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Unter anderem sammelte Kästner Material für einen geplanten Sittenroman über das "Dritte Reich", analog zum "Fabian". Sein Tagebuch eröffnet ganz eigene, sperrige und zuweilen problematische Perspektiven mit Blick auf die Zeit, zum Beispiel bei den Notizen zum 8. Mai 1945. Kästner empörte sich über die Alliierten und schrieb unter anderem, Deutschland sei das am längsten von den Nazis besetzte und unterdrückte Land gewesen.

"Er hat immer versucht klar zu trennen, wer die Kriminellen sind und welche Rolle das Volk dabei gespielt hat", so Sven Hanuschek. "Es geht ineinander, das ist fließend. Er war ein bisschen skeptisch gegenüber der alliierten Politik am Anfang, weil er dachte, es muss auch eine Selbstheilung des deutschen Volkes geben. Man muss selber anfangen, da Gericht zu halten, das selber aufräumen – was ja kaum stattfand. Er hat immer gegen Kollektivschuld argumentiert. Das ist ihm aber nicht immer gelungen, das ist auch nicht so leicht gewesen."