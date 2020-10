Warum Eríc Plamondon den kanadischen Indigenen eine Stimme gibt

Die Regierung verbiete das Fischen mit dem Argument, der Fluss sei leergefischt", erklärt Eríc Plamondon. "Aber die Wahrheit ist: die Mi‘gmaq fischen nur fünf Tonnen Lachs im Jahr, aber gleichzeitig gibt es einige hundert Meter weiter große Schiffe im Atlantik, die 300.000 Tonnen im Jahr herausholen. Da stört das Umweltproblem plötzlich überhaupt nicht."

Ins Zentrum stellt Plamondon die Geschichte des 15-jährigen Mi’gmag-Mädchen Océane, ein Opfer der polizeilichen Übergriffe. Sie wird vergewaltigt, verschleppt in ein Bordell – und geht schließlich als Hoffnungsträgerin aus dem Buch hervor.

Geschichten, die in der Realität verankert sind

Der kanadische Autor wählt dafür eine halbdokumentarische, vielstimmige Form. Sein Buch gliedert sich in viele kurze Kapitel. Plamondon erzählt abwechselnd: die Kriminalgeschichte um Océane, bei der die Polizei eindeutig auf der Seite der Bösen steht. Indigene Mythen, Fetzen aus der Berichterstattung jener Zeit und gelehrte Exkurse über die Geschichte von Franko-Kanadiern und Mi’gmaq, die sich für ein deutsches Publikum kompliziert lesen.

Er greife zurück auf Geschichten, die in der Realität verankert sind, aber es gebe auch Fiktion, meint der Autor. "Man kann nicht immer unterscheiden, was wahr und was falsch ist. Ich spiele gerne mit den Grenzen. Im Buch spreche ich zum Beispiel von mehreren Legenden der Mi‘gmaq. Die meisten sind wahr, aber es gibt auch eine, die ich mir ausgedacht habe."

Die Polizeiaktion von 1981 bietet dem Franco-Kanadier den Aufhänger für eine genauere Analyse. Die Übergriffe gegenüber der indigenen Bevölkerung fallen zeitlich zusammen mit einer starken Unabhängigkeitsbewegung in der Provinz Québec. Die Indianer-Reservate unterstehen der englischsprachigen nationalen Regierung. Auch wenn sie auf dem Territorium der französischsprachigen Provinz Québec liegen. Die Mi’gmq geraten, so Plamondons These, unschuldig hinein in einen Stellvertreter-Krieg. Dabei gehe es erst an allerletzter Stelle um den Lachs, den "Taqawan", meint Eríc Plamondon: "Es gibt Spannungen zwischen der Provinzbehörde und der nationalen Regierung. Daher kann man sich vorstellen, dass hinter dem Konflikt um den Fischfang ein ganz anderer liegt: Wenn die Polizei von Quebec in die Reservate der Indianer eindringt, besetzen sie in gewisser Weise einen Teil des anglophonen Kanada."