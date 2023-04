Warum er dich verstoßen musste: "Der Fuchs" jetzt im Kino

Volljährig geworden, quittiert Franz seinen Dienst beim Großbauern. Weil Arbeit knapp ist, geht er zur Armee. Es ist 1937. Ein Jahr vor dem so genannten Anschluss Österreichs und zwei vor Kriegsbeginn. Wenige Filmminuten später sehen wir Franz bereits auf der Rückkehr vom Blitzkrieg in Polen. Nun soll der Krieg nach Frankreich weitergetragen werden.

Unter seinen Kameraden ist Franz ein Außenseiter. Ein eigenbrötlerischer Einzelgänger, hinter dessen waidwundem Blick Simon Morzé aber auch Sturheit und Stärke sichtbar macht. Allein im Wald unterwegs, entdeckt Franz einen verletzten Fuchswelpen. Er pflegt das Tier gesund, versteckt es in den Satteltaschen seines Motorrads, mit dem er als Nachrichtenmelder schon bald über Schlachtfelder Richtung Normandie rast. Der Fuchs wird zu seinem engsten Gefährten, dem er unbedingte Treue schwört.

Als wolle er all die Liebe schenken, die ihm der Vater nicht gab

Es ist ein rührendes Bild, kein bisschen rührselig, das immer wiederkehrt in diesem Film: Franz, wie er das Füchslein eng umschlingt und sein Gesicht in dessen Fell vergräbt. Als wolle er ihm all die Zuneigung schenken, die ihm der Vater einst – scheinbar – entzogen hat. Es liegt eine große Unschuld in dieser Mensch-Tier-Beziehung, die man freilich auch fragwürdig finden kann. Immerhin ist Franz Soldat in Hitlers Armee. Zumindest ein Mitläufer also, den Adrian Goiginger allerdings kein einziges Mal verwickelt in Kampfhandlungen zeigt. An diesem Punkt nun also doch: Idealisierung.

Vielleicht ja, weil der eigene Urgroßvater den Regisseur zu seiner Hauptfigur inspiriert hat, der offenbar tatsächlich als junger Rekrut einen Fuchs an seiner Seite hatte. Erstaunlicherweise nimmt man Goiginger diese Verklärung nicht krumm. Trotz des historischen Kontexts hat er keinen klassischen Weltkriegsfilm gedreht. Nicht um Aufarbeitung von Geschichte geht es in "Der Fuchs“, sondern um ein zeitlos gültiges Vater-Sohn-Drama über Urvertrauen und dessen Verlust.

"Es tut mir leid", brüllt er

Am Ende muss Franz so grausam-vernünftig handeln wie sein Vater. Als er mit seiner Truppe abermals an die Ostfront versetzt werden soll, sieht er ein, dass er den Fuchs nicht mehr bei sich behalten kann. Das völlig verstörte Tier läuft noch lange hinter dem Lastwagen her, mit dem Franz davon fährt. "Es tut mir leid", bittet er den Fuchs verzweifelt brüllend um Vergebung. Es ist der Moment, in dem Franz auch dem eigenen Vater zu verzeihen beginnt. Herzzerreißend.