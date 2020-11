Warum Eltern ihren Kindern weniger vorlesen

Die kalten Jahreszeiten laden dazu ein, es sich mit einem Buch gemütlich zu machen oder vielleicht seinem Kind vorzulesen. Aber nicht in allen Haushalten Deutschlands ist es selbstverständlich, dass Kindern vorgelesen wird. Das zeigt auch die in der vergangenen Woche veröffentlichte Vorlesestudie der Stiftung Lesen, der Wochenzeitung "Die Zeit" und der Deutschen Bahn Stiftung. Für die Studie wurden bundesweit 528 Eltern befragt, die ihren Kindern maximal einmal pro Woche vorlesen.

Vorlesen kann Entwicklung der Kinder fördern

Demnach lesen knapp 70 Prozent der Eltern ihren Kindern regelmäßig vor, die anderen 30 Prozent nur einmal die Woche oder seltener. Rund die Hälfte der Befragten gaben an, Vorlesen mache ihnen keinen Spaß, mehr als ein Viertel findet Vorlesen auch nicht wichtig. Experten sind sich jedoch sicher: Vorlesen ist für Kinder förderlich. Schon mit 15 Minuten Vorlesen am Tag fördern Eltern empathische Fähigkeiten, Fantasie und Wortschatz ihrer Kinder, weiß auch Frank Niklas, Professor für pädagogische Psychologie an der LMU München:

"Wir wissen, dass beim Vorlesen einfach eine ganz andere Sprachstruktur vermittelt wird, als es jetzt im normalen Gespräch ist. Hinzu kommt, dass die Eltern sich aktiv Zeit nehmen in dieser Zeit des Vorlesens, um mit dem Kind zu sprechen. Was im Alltag gesprochen wird, ist meistens eine reduzierte Sprache, die wir hier erleben und ein Vorlesen geht eben deutlich über das hinaus und gibt dem Kind einen neuen sprachlichen Input, der sehr, sehr wertvoll ist." Frank Niklas, Professor für pädagogische Psychologie

Eltern fehlt oft Zeit zum Vorlesen

Ein weiterer Grund für seltenes Vorlesen sei laut Studie außerdem, dass es Eltern häufig an Zeit und Bereitschaft zum Vorlesen mangelt. Etwa die Hälfte der befragten Eltern, die ihren Kindern nur selten vorlesen, gab an, dass es im Haushalt anderes zu tun gebe und sie zu erschöpft zum Vorlesen seien. 48 Prozent der Eltern glauben außerdem, dass ihren Kindern woanders schon genug vorgelesen werde, vor allem in der Kita.

Bereitschaft für mehr Bücher ist da

In den in der Studie befragten Familien haben die Kinder auch deutlich weniger Bücher als im Durchschnitt. 68 Prozent gaben an, dass ihre Kinder maximal zehn Bücher haben. Mehr als die Hälfte fänden es aber dennoch gut, wenn ihre Kinder regelmäßig Bücher geschenkt bekämen.

Welches Buch oder welches Genre den Kindern dann vorgelesen wird, ist gar nicht so wichtig. Sondern eher, dass die Kinder die Geschichte spannend finden und dabei zuhören. Aber nicht nur die Kinder sollten von der Geschichte des Buches begeistert sein, auch die Eltern sollten die Erzählung mögen, erklärt Wissenschaftler Niklas. Denn das spiegelt sich auch in der Art des Vorlesens wieder - denn heruntergeleierte Texte hören sich auch Kinder nicht gerne an.

"Aber deshalb muss man kein Schauspielkurs belegt haben, muss keine Sprachschule belegt haben. Wenn man das in seinen eigenen Worten, in seiner eigenen Art macht, dann wird das jedes Kind schätzen, alleine, weil das eine 1:1 Zeit mit Mama oder Papa oder jemand anderes ist, die von Kindern sehr genossen wird." Frank Niklas, Professor für pädagogische Psychologie

Hörbücher als Alternative zum Lesen

Trotzdem gibt es unter den nicht-vorlesenden Eltern viele, die sich das nicht zutrauen – aus ganz unterschiedlichen Gründen, wie etwa auch Legastenie, einer Lese-Rechtschreib-Schwäche. Ein möglicher Ersatz könnten hier Hörbücher sein. Weil hier aber die Interaktion fehle, seien diese nicht ganz so gut wie das persönliche Vorlesen, sagt der Leseforscher Niklas. Aber sie sind besser als gar kein Input. Denn genau der macht am Ende den Unterschied.