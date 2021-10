Warum eine junge Gläubige aus der Kirche ausgetreten ist

"Früher war Kirche für mich ein Treffpunkt für Freunde, heute lehne ich die Institution Katholische Kirche ab", erklärt Magdalena Fackler.

Die 23-jährige Studentin aus St. Georgen war seit ihrem neunten Lebensjahr Ministrantin und hat selbst Jugendgruppen in der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) geleitet. Für ihre Erlebnisse auf Reisen, beim Beten oder in der Gemeinschaft mit Gleichgesinnten ist sie immer noch sehr dankbar. Trotzdem sieht sie ihre Zukunft ganz entschieden nicht in der Kirche.

"Ich trenne zwischen Glauben und Institution."

Es war ein Prozess: Als Magdalena Fackler vom Dorf zum Studium der Politikwissenschaft in die Stadt zog, begann sie die Kirche zu hinterfragen. Sie fing an zu unterscheiden, zwischen der kirchlichen Gemeinschaft, ihrer Heimat, und der realen Kirchenpolitik der Institution.

"Kirche handelt im Widerspruch zur christlichen Nächstenliebe", erklärt die Studentin. Der letzte Auslöser war der für sie enttäuschende Umgang der Kirche mit dem Missbrauchsskandal, besonders beim Missbrauchsgipfel 2019 in Rom.

Bleiben und Kirche verändern – oder austreten?

Die 23-Jährige Politik-Studentin setzt sich weiterhin für eine bessere Welt ein, außerhalb der Kirche. Sie hilft Flüchtlingen beim Deutschlernen. Sie war schon mehrmals auf der griechischen Insel Lesbos, und dort in Flüchtlingslagern im Einsatz, gemeinsam mit Jugendlichen aus aller Welt.

"Das ist für mich christliche Nächstenliebe". Außerdem unterstützt sie die Bewegung "Fridays For Future". Nach ihrem Studienabschluss beginnt sie nun ein Praktikum bei ICAN, der internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, in Berlin. Die Nichtregierungsorganisation wurde 2017 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

Wegbegleiter bedauern Kirchenaustritt

"Wenn so ein gläubiger, engagierter Mensch wie Magdalena austritt, dann zählt dieser Austritt gleich mehrfach", bedauert Martin Benker. Der Pastoralreferent hat sie seit ihrer Kommunion auf ihrem Weg in der Kirche begleitet. Er hat sie mitgenommen zur Ministrantenwallfahrt nach Rom und zur ökumenischen Begegnungsstätte Taizé.

Für ihre Entscheidung hat er Verständnis, denn seiner Meinung nach stecke die Katholische Kirche bereits seit 40 Jahren in einem Reformstau. "Die Institution Kirche ist aktuell gefangen, aber Christus schenkt uns die Freiheit", so Benker.

Auch Magdalenas Cousine Elisabeth Mitterreiter bedauert den Austritt Magdalenas nach vielen gemeinsamen Jahren in der KLJB. Sie selbst hält an der Kirche fest. Die ehemalige KLJB-Ortsgruppe trifft sich weiterhin im Pfarrheim, organisiert Altpapier-Sammlungen und Begegnungen. Doch die Studentin bereut ihre Entscheidung nicht.

Diskussionen in der Familie

Zwei Jahre nach Magdalena ist nun auch ihre Mutter ausgetreten. Für die Sängerin im Kirchenchor war es ebenso ein langer, schmerzhafter Prozess. Bis zu ihrem Austritt war die 50-Jährige der Kirche sehr verbunden. Heute stört sie sich vor allem daran, dass den Frauen der Zugang zu kirchlichen Ämtern verwehrt wird.

Auch bei Familienfeiern wird viel über die Kirche diskutiert. Die einen zeigen Verständnis für Magdalena, die anderen bedauern ihren Schritt. Eine Rückkehr kann sie sich heute nicht vorstellen. Eventuell, wenn ein Angehöriger versterben sollte. "Wenn es um die letzten Fragen des Lebens geht, dann könnten mir kirchliche Rituale wieder wichtiger werden", meint Magdalena Fackler.

Und damit bestätigt sie, ganz unbewusst, wissenschaftliche Studien: Kirche als Institution verliere immer weiter an Bedeutung, sagt Religionswissenschaftler Christoph Bochinger von der Uni Bayreuth. Was für die Kirche als Aufgabe übrig bleibe, seien Rituale, wie Bestattung, Taufe, Hochzeiten. Aber Antworten auf existentielle Fragen würden die Menschen außerhalb der Kirche suchen. Und damit werde sich auch der Trend des Mitgliederschwunds fortsetzen.