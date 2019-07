Warum ein Stararchitekt Wohnungen für jedermann baut

Wie wir wohnen, das ist gerade in Großstädten auch immer eine Frage der räumlichen Gerechtigkeit. Die Architektur ist da wie ein Spiegel einer Gesellschaft, zeigt sie doch, welchen Stellenwert der jeweilige Teil der Bevölkerung hat. Sichtbar wird das schon an historischen Gebäuden, etwa prunkvollen Kirchenbauten und Klöstern oder aufwändigen und opulenten Schlössern, entstanden zu Zeiten, in denen der Großteil der Bevölkerung in einfachsten Behausungen lebte.

Der vielfach ausgezeichnete Augsburger Architekt Titus Bernhard plant seit mehreren Jahrzehnten kleine Paläste. Auf Grundstücken in München und in begehrten Lagen zum Beispiel am Starnberger See oder am Ammersee. "Das sind anspruchsvolle Bauherren", erklärt Bernhard. "Man kann aus dem Vollen schöpfen, was Material oder Gestaltungskonzepte angeht. Das macht grundsätzlich Spaß. Aber es ist sehr privilegiert und es betrifft eben nur eine ganz, ganz kleine Oberschicht." Früher, als junger Architekt spielten soziale und gesellschaftspolitische Fragen keine Rolle für ihn, erinnert sich der heute 56-Jährige zweifache Familienvater. Die Frage nach räumlicher Gerechtigkeit stellte sich nicht. Doch im Laufe seines Schaffens änderte sich die Haltung des Stararchitekten den Bauherren und auch seiner eigenen Zunft gegenüber.

Privilegiertes Bauen - aber nur für eine kleine Oberschicht

"Es gibt in diesem illustren Kundenkreis natürlich Leute, die Bodenkontakt verloren haben, die Ansprüche stellen oder Forderungen, wo ich denke, das ist nicht notwendig. Das schafft auch nicht mehr Lebensqualität, das ist eine Art von Luxus, die in Dekadenz übergeht und nach der Dekadenz kommt meist der Absturz. Das sind Dinge, die einem zu denken geben." Der Augsburger Architekt, der unter anderem die Fußball-Arena in seiner Heimatstadt entwarf, machte mit seinem Büro eine programmatische Kehrtwende.

Eine Ausstellung in Berlin im Jahr 2013 verdeutlichte diesen Wandel: Erstmals zeigt Titus Bernhard dort bewusst keine Villen. Er will nun vor allem "gerechte" Räume schaffen. Ein Ziel, das seiner Ansicht nicht nur etwas mit der Größe der verfügbaren Fläche zu tun hat. "Wie wachsen Kinder gut auf, was hat eine Gesellschaft für Anforderungen. Qualität ist keine Frage der Größe von Räumen. Das geht über gut konditionierte Räume, das geht über Licht, Natürlichkeit, Kontakt zur Nachbarschaft. Der Mensch hat Bedürfnisse, sich sowohl als Teil der Gesellschaft zu fühlen und sein soziales Umfeld zu pflegen, aber auch den Wunsch sich zurückzuziehen, eine gewisse Privatheit zu haben."

Geförderter Wohnungsbau für eine gerechtere Raumverteilung

Grundbedürfnisse, die Bernhard nun auch im Kleinen versucht zu befriedigen. Der Architekt bewirbt sich gezielt für Projekte, die unter dem Stichwort "geförderter Wohnungsbau" laufen. Ein Beispiel: eine Anlage mit Mietwohnungen auf einem ehemaligen Kasernengelände in Augsburg. Menschen mit ganz unterschiedlichem Einkommen werden – je nach Geldbeutel - unterschiedlich gefördert. Eine Grundvoraussetzung für ein gerechtes Wohnen, findet Titus Bernhard: "Das ist ein gutes Modell, weil es eine Durchmischung gibt, weil es Diversität fördert. Wir schaffen in diesem Wohnkomplex einen großen, halb-öffentlichen Dachgarten, der allen Mietern zur Verfügung steht, aber nicht der ganzen Öffentlichkeit. Die hat wiederum den Park, in dem die ganze Wohnanlage steht."

Es braucht mehr solcher Anlagen, glaubt der Architekt. Und es braucht vor allem mehr Toleranz. Denn, so berichtet Titus Bernhard, die Nachbarn dieser geförderten Wohnanlage – allesamt Eigentümer, hätten schon laut die Angst geäußert, dass ihre Immobilien an Wert verlieren könnten, wenn nebenan ein vermeintlich "sozialer Brennpunkt" entstehe. Villen entwirft Titus Bernhard übrigens nach wie vor, aber er schaut sich die Bauherren inzwischen ganz genau an. Nach dem Grundsatz: Eigentum verpflichtet.

