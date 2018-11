Warum ein Neustart für die Schwedische Akademie anders aussieht

Beginnen wir mit Jan Arnald. Jan Arnald war mal Chefredakteur des schwedischen Kulturmagazins "Artes", einer mittlerweile eingestellten Vierteljahreszeitschrift der Schwedischen Akademie, als die noch Jahr für Jahr den Literatur-Nobelpreis vergab und keinerlei Schlagzeilen verursachte. Jan Arnald war ein enger Mitarbeiter des damaligen Ständigen Sekretärs der Akademie, Horace Engdahl, der bis heute der Svenska Akademien angehört, obwohl er allem Anschein nach tief verstrickt ist in die jüngsten Skandale. Vor 20 Jahren legte sich Jan Arnald das Pseudonym Arne Dahl zu und veröffentlicht unter diesem Namen seither äußerst erfolgreich Kriminalromane. In seinem ersten, "Böses Blut", wird ein schwedischer Literaturkritiker namens Lars-Erik Hassel auf bestialische Art und Weise beseitigt.

Ein Krimi wird Realität

Fünf Literaturkritiker und Schriftsteller sollen nun der in einen wahrhaftigen Kriminalfall verwickelten Schwedischen Akademie aus der Krise helfen. Zwar ist niemand ermordet worden. Aber Frauen sind sexuell belästigt worden, weibliche Mitglieder der Akademie, Mitarbeiterinnen sowie Frauen und Töchter von Akademiemitgliedern. Akademiemitgliedern wie der Dichterin Katarina Frostenson. Deren Ehemann Jean-Claude Arnault ist in erster Instanz zu zwei Jahren Haft wegen Vergewaltigung verurteilt worden, derzeit läuft in Stockholm das Berufungsverfahren, der Prozess soll am 3. Dezember entschieden werden. Und in dieser alles andere als übersichtlichen Situation hat die Nobel-Stiftung dem fünfköpfigen Nobelpreis-Komitee der Schwedischen Akademie drei Frauen und zwei Männer als externes Expertengremium zur Seite gestellt. Wie will man das nennen? Betreutes Jurieren?

Die Dazuberufenen sind allesamt namhafte schwedische Kritiker, Autoren, Übersetzer – die älteste 73, die jüngste 27. Aber was genau sollen und können Rebecka Ahlberg Kärde, Mikaela Blomquist, Henrik Petersen, Kristoffer Leandoer und Gun-Britt Sundström in der gegenwärtigen Misere ausrichten? Sollen sie etwa die kompromittierten Alteingesessenen Horace Engdahl, Anders Olsson, Per Wästberg, Kristina Lugn und Jesper Svenbro kontrollieren?

Kein Ende ohne Neuanfang

Von "frischem Blut" spricht die Nobel-Stiftung, aber ein glaubhafter Befreiungsschlag sieht anders aus. Sind doch die fünf Neuen vorläufig nur für zwei Jahre berufen – wohl in der Hoffnung, dass sich bis 2020 die Lage wieder beruhigt hat. Was geschieht danach? Ursprünglich hatte die Nobel-Stiftung gefordert, die Vergabe des Literaturnobelpreises ganz einem auswärtigen Gremium zu übertragen. Diesen völligen Verzicht auf jede Mitwirkung wollte die Svenska Akademien, die auf das Geld der Nobel-Stiftung angewiesen ist, offenkundig nicht leisten, ein Total-Rückzug kam nicht in Frage. Also haben sich allem Anschein nach erneut die Starrköpfe durchgesetzt.

Jene sturen Gestalten, zu denen Horace Engdahl zählt. Vor vielen Jahren, als der später so erfolgreiche Krimi-Autor Arne Dahl dort arbeitete, führte Engdahl einen noch huldvoll durch die heiligen Hallen der Akademie und dozierte über den Kriminalroman. Die "Anziehungskraft" dieser Art von Literatur bestehe gerade darin, dass man sich beim Lesen "von allen Gefühlen befreien" könne. "Man wird wie Gott", flüsterte Engdahl, "man betrachtet das Schicksal ohne Mitleid, in kalter vollkommener Gleichgültigkeit" Bevor die Schwedische Akademie ihren eigenen Kriminalroman nicht gelöst und sich zu einem wirklichen Neuanfang entschlossen hat, sieht es für den Literaturnobelpreis und seine Zukunft düster aus.

